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「粉紅超跑」首次雲林台西遶境 外地遊子都返鄉迎接

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影

白沙屯拱天宮媽祖首度贊境嘉義市引發熱潮，今天回程來到雲林口湖、台西等鄉鎮賜福遶境，因為是首度進入台西市區，地方為此數天前就開始籌備，台西安西府更以古禮迎接，準備近30棚布袋戲迎接。

白沙屯拱天宮媽祖首次進入台西，成為地方大事，許多外地遊子紛紛返鄉迎接，今天上午雲林縣長張麗善、立委蘇治芬、國民黨海線立委參選人丁學忠、安西府主委林清標、台西鄉長李文來等人都到慈海宮恭候媽祖鑾轎，現場萬頭鑽動，鄉民虔誠期待媽祖賜福。

媽祖鑾轎一抵達慈海宮，信眾虔誠參拜，排隊鑽轎腳的隊伍綿延不絕，林清標說，以往白沙屯媽祖遶境都並未曾進入台西市區，但安西府每年都會準備數千床位供香燈腳休息，以禮相待。

這次媽祖進入台西遶境，地方非常期待，為了籌備相關事宜，林清標說他已3天沒有睡好，廟方將以古禮迎接媽祖，為媽祖接風洗塵，並準備胭脂水粉讓媽祖梳妝後接受信徒參拜。

張麗善表示，很開心歡迎恭迎白沙屯拱天宮三媽，利用這次慶祝諸羅建城320年活動，到雲林縣台西，媽祖慈悲為懷、普渡眾生的精神，吸引無數虔誠信徒前來。

蘇治芬說，白沙屯媽祖過去很少走到雲林海線，海線民眾很興奮，尤其沿海地區宗教情懷特別濃厚，信眾特別虔誠，消息一出引起很大興奮，安西府也大陣仗準備恭迎媽祖。

白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接，鑽轎腳隊伍綿延不絕。記者陳雅玲／攝影
白沙屯拱天宮媽祖遶境雲林台西，地方大陣仗迎接，鑽轎腳隊伍綿延不絕。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖 雲林 遶境

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