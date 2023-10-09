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台南登革熱確診逼近14000例 黃偉哲到永康社區加入噴藥
台南登革熱疫情持續延燒，防疫人員國慶連假期間停休，市長黃偉哲上午帶隊前往永康區復國里「戶外化學防治」。黃偉哲與環保人員在社區街道、草叢、水溝噴藥，並進入店家衛教宣導清除孳生源。
台南市本土登革熱確診病例昨天又新增204例、累計今天已突破13600例。黃偉哲感謝基層及第一線防疫人員國慶連假支援清消。
他表示，昨天大雨過後今天又高溫，容易造成病媒蚊孳生，除使用藥劑，最佳防治方法就是居家周圍環境清潔整頓，請市民徹底落實自主巡、倒、清、刷，務必把家戶內外積水倒掉，消除孳生源。
黃偉哲呼籲來台南遊客及民眾做好自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。
上午南市府環保局、衛生局、登革熱防治中心，以及永康區公所、衛生所、警察人員等於永康國華街集結旅館進入社區防疫，黃偉哲感謝基層人員犧牲假期，也謝謝市民願意配合，齊心抗疫，期盼登革熱疫情早日消退。
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