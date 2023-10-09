快訊

為拿殲-10首飛數據 首席試飛員雷強決心有事故也不跳傘

謝謝中華隊！7-ELEVEN今起3天推8大限量優惠 2款咖啡買1送1

陶晶瑩「開3萬多請不到人」挨轟慣老闆 親揭員工實際薪資

防疫沒有假期 南市長黃偉哲背噴藥槍清消做榜樣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到永康復國里協助噴藥，做最好榜樣。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天到永康復國里協助噴藥，做最好榜樣。圖／台南市政府提供

台南市本土登革熱病例昨天新增204例，已明顯下降，但防疫沒停歇，市長黃偉哲今天再度背起噴藥機，帶隊沿著街道、草叢、水溝進行噴藥，並進入店家巡檢以及衛教宣導。

黃偉哲表示，高溫及大雨過後，容易造成病媒蚊孳生，除了使用藥劑防治外，最佳的防治方法就是平日的居家周圍環境清潔整頓，請市民徹底落實自主巡、倒、清、刷，務必把家戶內外積水倒掉，消除孳生源。

由於正值雙十連假，黃偉哲也籲請遊客及民眾做好自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核准之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。

黃偉哲說，南市昨新增本土登革熱確診病例204例，累積1萬3558，呼籲民眾把握颱風後黃金孳清期，趁著連假期間落實家戶內外環境巡檢，清除積水容器，避免病媒蚊的孳生，保護自己、家人及社區居民的健康。

今天上午南市府環保局、衛生局、登革熱防治中心，以及永康區公所、衛生所、警察人員等於永康復國里執行噴藥等相關措施，黃偉哲感謝各基層人員犧牲假期，也謝謝市民願意配合，齊心抗疫，期盼登革熱疫情早日消退。

黃偉哲 登革熱 病媒蚊

延伸閱讀

國慶晚會「雨神同行」！蔡總統急穿雨衣看表演 游錫堃自嘲：下雨要怪我

台南登革熱新增204例！病例明顯降 雨後關鍵就在這周

日本跨黨派國會議員訪台南景點 黃偉哲親導覽

台南國慶連假的小確幸 市長快閃崇德市場發抵用券

相關新聞

白沙屯媽祖到雲林台西 鑾轎突停逾5分鐘為遲緩兒賜福

白沙屯拱天宮媽祖今天上午到雲林口湖、台西賜福，台西鄉民盛情迎接，鑽轎腳隊伍綿延不絕，途中媽祖鑾轎停下數分鐘為一名發展遲緩...

新加坡「廚界教父」來台南廚藝交流 體驗澎派台南早餐

新加坡「廚界教父」黃清標應台南市長黃偉哲邀請來訪，觀光旅遊局特別舉辦「新加坡黃清標廚藝大師&台南名主廚-新菜&台菜」交流...

「粉紅超跑」首次雲林台西遶境 外地遊子都返鄉迎接

白沙屯拱天宮媽祖首度贊境嘉義市引發熱潮，今天回程來到雲林口湖、台西等鄉鎮賜福遶境，因為是首度進入台西市區，地方為此數天前...

台南登革熱確診逼近14000例 黃偉哲到永康社區加入噴藥

台南登革熱疫情持續延燒，防疫人員國慶連假期間停休，市長黃偉哲上午帶隊前往永康區復國里「戶外化學防治」。黃偉哲與環保人員在...

美國UCLA棕熊行進樂隊來嘉！ 周六嘉縣府前廣場展演

美國加州大學「UCLA棕熊行進樂隊」師生今晨抵台，10月10日國慶大會演出後，13、14日將南下嘉義縣參訪交流，14日嘉...

國慶連假國道台南路段一路順暢 台86歸仁段車多速慢

國慶連續假期第三天，上午台南路段南北雙向上午沒有傳出重大事故，多數路段車流順暢；不過東西向快速道路台86線東向歸仁交流道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。