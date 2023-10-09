防疫沒有假期 南市長黃偉哲背噴藥槍清消做榜樣

台南市本土登革熱病例昨天新增204例，已明顯下降，但防疫沒停歇，市長黃偉哲今天再度背起噴藥機，帶隊沿著街道、草叢、水溝進行噴藥，並進入店家巡檢以及衛教宣導。

黃偉哲表示，高溫及大雨過後，容易造成病媒蚊孳生，除了使用藥劑防治外，最佳的防治方法就是平日的居家周圍環境清潔整頓，請市民徹底落實自主巡、倒、清、刷，務必把家戶內外積水倒掉，消除孳生源。

由於正值雙十連假，黃偉哲也籲請遊客及民眾做好自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核准之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬。

黃偉哲說，南市昨新增本土登革熱確診病例204例，累積1萬3558，呼籲民眾把握颱風後黃金孳清期，趁著連假期間落實家戶內外環境巡檢，清除積水容器，避免病媒蚊的孳生，保護自己、家人及社區居民的健康。

今天上午南市府環保局、衛生局、登革熱防治中心，以及永康區公所、衛生所、警察人員等於永康復國里執行噴藥等相關措施，黃偉哲感謝各基層人員犧牲假期，也謝謝市民願意配合，齊心抗疫，期盼登革熱疫情早日消退。