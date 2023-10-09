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美國UCLA棕熊行進樂隊來嘉！ 周六嘉縣府前廣場展演

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
美國UCLA棕熊行進樂隊10月10日來台於國慶大會演出，13、14南下嘉義縣參訪交流。圖／擷取自UCLA Bruin Marching Band臉書
美國UCLA棕熊行進樂隊10月10日來台於國慶大會演出，13、14南下嘉義縣參訪交流。圖／擷取自UCLA Bruin Marching Band臉書

美國加州大學「UCLA棕熊行進樂隊」師生今晨抵台，10月10日國慶大會演出後，13、14日將南下嘉義縣參訪交流，14日嘉有好市集日，UCLA團隊128人將於嘉縣府前展演，縣長翁章梁特別手寫卡片歡迎，自畫像的暖心手寫卡片今曝光。

受邀國慶表演的美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流，縣府安排至鄒族逐鹿部落、訪故宮南院及巡禮新港奉天宮，縣長翁章梁更親自手寫英文卡片，並繪Q版自畫像歡迎UCLA師學到來，字跡與畫像充滿溫度展誠意。

翁章梁表示，感謝文化總會安排棕熊行進樂隊到嘉義，讓南台灣鄉親不用北上總統府，也不用搭飛機出國，在嘉義就能近距離欣賞國際級展演，14日周六也有嘉有好市集，大家一起盡情享受看國際表演、逛在地市集。

翁章梁曝光手寫卡片內容，「Welcome to Chiayi County.Sincerely hope to bring you inspiration and rewards.」，歡迎來到嘉義縣，希望這趟旅程能帶給大家滿滿的感動與收穫。

翁章梁說，親自手寫卡片贈予每一位學生傳遞心意，一到嘉義就能感受到嘉義人的熱情，也說卡片上的自畫像是他第一次自己畫自己，雖沒有辦法像藝術家的作畫一樣精緻，但絕對是他最真心的肯定。

文觀局表示，這次展演在地學生都全員動起來迎接，永慶高中派20名學生擔任英語翻譯志工，協助攤商業者與美國學生互動、介紹嘉義好物，竹崎高中、東石國中及街舞培訓班共200名學生，積極排練為與棕熊行進樂隊一起，讓世界看見嘉義的難得音樂盛事。

美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流，14日於縣府前廣場展演，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。圖／嘉義縣政府提供
美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流，14日於縣府前廣場展演，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。圖／嘉義縣政府提供
10月14日美國UCLA棕熊行進樂隊到訪，嘉縣府辦「嘉有好市集」，展售高山茶、咖啡及各農特產，讓學生們深度認識嘉義在地人文及文化。圖／嘉義縣政府提供
10月14日美國UCLA棕熊行進樂隊到訪，嘉縣府辦「嘉有好市集」，展售高山茶、咖啡及各農特產，讓學生們深度認識嘉義在地人文及文化。圖／嘉義縣政府提供
美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流，14日於縣府前廣場展演，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。圖／嘉義縣政府提供
美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流，14日於縣府前廣場展演，縣長翁章梁親自手寫卡片傳遞心意。圖／嘉義縣政府提供

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