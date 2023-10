美國UCLA棕熊行進樂隊來嘉！ 周六嘉縣府前廣場展演

美國加州大學「UCLA棕熊行進樂隊」師生今晨抵台,10月10日國慶大會演出後,13、14日將南下嘉義縣參訪交流,14日嘉有好市集日,UCLA團隊128人將於嘉縣府前展演,縣長翁章梁特別手寫卡片歡迎,自畫像的暖心手寫卡片今曝光。

受邀國慶表演的美國UCLA棕熊行進樂隊13、14日將至嘉義縣參訪交流,縣府安排至鄒族逐鹿部落、訪故宮南院及巡禮新港奉天宮,縣長翁章梁更親自手寫英文卡片,並繪Q版自畫像歡迎UCLA師學到來,字跡與畫像充滿溫度展誠意。

翁章梁表示,感謝文化總會安排棕熊行進樂隊到嘉義,讓南台灣鄉親不用北上總統府,也不用搭飛機出國,在嘉義就能近距離欣賞國際級展演,14日周六也有嘉有好市集,大家一起盡情享受看國際表演、逛在地市集。

翁章梁曝光手寫卡片內容,「Welcome to Chiayi County.Sincerely hope to bring you inspiration and rewards.」,歡迎來到嘉義縣,希望這趟旅程能帶給大家滿滿的感動與收穫。

翁章梁說,親自手寫卡片贈予每一位學生傳遞心意,一到嘉義就能感受到嘉義人的熱情,也說卡片上的自畫像是他第一次自己畫自己,雖沒有辦法像藝術家的作畫一樣精緻,但絕對是他最真心的肯定。