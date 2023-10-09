國慶連假國道台南路段一路順暢 台86歸仁段車多速慢

國慶連續假期第三天，上午台南路段南北雙向上午沒有傳出重大事故，多數路段車流順暢；不過東西向快速道路台86線東向歸仁交流道、國三關廟交流道間路段清晨到上午10點一直車多，不時出現車陣走走停停。

林姓貨車駕駛表示，台86線西向下歸仁交流道同樣車多，西向接國一閘道口因為儀控管是造成車流回堵。上午9點半國道1號北上320公里永康路段車速緩慢，經常走走停停。