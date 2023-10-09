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國慶連假國道台南路段一路順暢 台86歸仁段車多速慢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台86線歸仁交流道、國三交流道間路段上午出現車陣。記者周宗禎／攝影
台86線歸仁交流道、國三交流道間路段上午出現車陣。記者周宗禎／攝影

國慶連續假期第三天，上午台南路段南北雙向上午沒有傳出重大事故，多數路段車流順暢；不過東西向快速道路台86線東向歸仁交流道、國三關廟交流道間路段清晨到上午10點一直車多，不時出現車陣走走停停。

林姓貨車駕駛表示，台86線西向下歸仁交流道同樣車多，西向接國一閘道口因為儀控管是造成車流回堵。上午9點半國道1號北上320公里永康路段車速緩慢，經常走走停停。

警方表示，永康北上接近交流道前2公里路段車速慢不是因為有事故，是因為車多、許多中內側車道車輛要下交流道影響車流，呼籲國道駕駛人注意交流道告示，要下交流道應提早進入外側車道，

國一永康路段上午車流量大、交流道前2公里路段一度走走停停。記者周宗禎／翻攝
國一永康路段上午車流量大、交流道前2公里路段一度走走停停。記者周宗禎／翻攝

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