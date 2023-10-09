嘉市轉運站稽查柴油車逾16萬輛次 全數通過大幅改善空品

嘉義市公告東市場、先期交通運轉中心2處空氣品質維護區，實施以來，累計管制二行程機車7535輛次與柴油車16萬8269輛次，當中有71輛機車未符合規定每輛遭罰500元，柴油車全數通過，大幅改善區域空氣品質。

環境部授權各地方政府依據空氣汙染防制法第40條，因地制宜劃設空氣品質維護區，實施移動汙染源管制措施，以改善局部區域的空氣品質。嘉義市公告「嘉義市先期交通轉運中心」及「東（含共和）市場」2處空氣品質維護區，分別管制柴油車及機車進入須符合對應管制措施。

市府環保局表示，嘉義市先期交通轉運中心是嘉義市首座空氣品質維護區，自去年3月30日起實施管制，設置1組車牌辨識系統全時段管制，進入的柴油大客車需取得優級以上自主管理標章。經統計至今共計稽查大客車16萬8269輛次，進出車輛全數符合管制要求，取得優級以上自主管理標章比率由管制前78.5%提升至100％，該區域微型感測器PM 2.5 偵測平均濃度亦由2021年17.40 μg/m 3 降至2022年12.98μg/m 3 改善25.4%。

東市場空氣品質維護區是全國首座以傳統市場畫設的空氣品質維護區，自今年1月1日起正式實施第1階段管制，針對二行程機車逾期未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄者，全時段禁止進入管制區範圍。

依據維護區所設6套車牌辨識系統稽查資料統計，管制至今進入該維護區機車數量計17萬6086輛，當中二行程機車有842輛、7535輛次，其中71輛二行程機車（嘉義市車籍41輛及外縣市車籍30輛）未符合管制要求，依空氣汙染防制法第76條第2項規定裁處500元罰鍰。該區域實施管制後老舊機車使用率由2021年16.1%降至2023年9月10.3%改善36%、二行程機車未定檢率由12.2%降至10%改善18%、電動機車使用率則由2.2%增加至3.3%提升50%。

環保局表示，畫設空氣品質維護區管制移動汙染源可改善局部區域的空氣品質，降低市民暴露於車輛廢氣排放風險，只要符合管制措施車輛皆可進入。