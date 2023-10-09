二仁溪整治新挑戰！溪畔土壤深綠色 地下掩埋廢電子零件續危害環境
台南市二仁溪畔埋有含重金屬的廢棄電子零件，之前受颱風及大雨影響導致部分電子零件裸露，日前河畔出現深綠色土壤，經台南社大檢測，銅含量超標，認為是溶出的氧化銅；由於還有更多埋在河底，持續在汙染河川，環團要求盡速全面清理，若中央再不處理將提行政訴訟。環保局表示，已爭取到900萬元就裸露電子零件處試辦清理作業，本月招標。
台南社大環境小組召集人黃煥彰說，南萣橋以東3百公尺處，早期就發現為害電子廢棄物的掩埋區，政府部門6年來3次檢測，重金屬、重金屬溶出、戴奧辛都超標，而經雨水沖刷，也陸續有廢棄電子零件裸露。7、8月颱風、強勁西南氣流都帶來大雨，整區泡在水裡面，有如泡茶一樣，「泡愈久，就溶愈多多，且愈濃。」
社大副研究員林政翰上月底前往觀察，淹沒區的水已退，表土也被曬乾，但土呈深綠色，檢測銅含量高達5、6千PPM，遠超過標準400，已成了獨特景象。林政翰說，大家都知道台南有鹽田，將海水曝曬，鹽分析出，就會結晶產生白色的鹽；但二仁溪河胖則是電子廢棄物重金屬被水溶出，退潮後經曝曬，析出銅綠。附近可見裸露的電路板等廢棄電子零件，零件上可清除看見銅的溶出。
黃煥彰說，要求清除二仁溪河畔、河底有毒廢電子零件已有多年，環保署、水利署也溝通多次，經工研院評估，清理費用約6億。試辦河畔廢電子零件清理只是表示有在做，但沒有解決問題，不能拖下去，若再不清理，將提行政訴訟，請環保局代處理二仁溪有毒廢電子零件清理。黃煥彰說，依水利署與環保署之前的協議，水中的清理由水利署第6河川局負責，清除後的有毒廢棄物與土壤由南市環保局處理。
環保局長許仁澤說，已向環境部申請到900萬元要在二仁溪試辦裸露廢棄電子零件的清理，10月間招標，希望明年初清理。他強調，雖然事涉水利與環保，但絕不會推拖，有經費就會去做，因有些部分陸化嚴重，如接近三爺溪處，因生態穩定，未來如何處理，會和環團溝通。
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