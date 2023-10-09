聽新聞
test
0:00 / 0:00

3萬人接駕 拱天宮奉天宮媽祖300年首相會

聯合報／ 記者李宗祐呂慧瑜／嘉義報導
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」昨天下午首度抵嘉義縣新港鄉，超過3萬名信徒接駕。記者呂慧瑜／攝影
白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」昨天下午首度抵嘉義縣新港鄉，超過3萬名信徒接駕。記者呂慧瑜／攝影

白沙屯拱天宮媽祖首度贊境嘉義市引發熱潮，昨天第2天「粉紅超跑」持續獲大批信眾熱情簇擁，媽祖鑾駕一度進到派出所在門口短暫停留，下午則抵達嘉義縣新港鄉，3萬多人接駕、光是鑽轎腳人龍就長達500公尺，晚間駐駕新港奉天宮，也成為300多年來兩尊媽祖的世紀相會。

白沙屯拱天宮主委洪文華說，每年進香時因雲林北港鎮房間不夠，都要向新港奉天宮借香客大樓使用，10多年來讓董事長何達煌幫忙，也是做一個感恩之旅，祝兩廟友誼長存。

白沙屯媽祖前天起嘉市贊境，晚間駐駕大福興宮，昨上午起駕儀式繼續出發，經過長竹派出所，進到門口短暫停留，被視為慰勞員警辛勞。

昨下午4點15分鑾駕抵新港鄉，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌以及超過3萬名信眾迎接，登接駕台行上香禮後，4點44分點燃起馬炮起駕，在新港古民村到中庄村再回奉天宮駐駕，光是中山路鑽轎腳人潮就綿延500公尺，新港奉天宮外面分3區域管制交通，當粉紅超跑經新港分駐所時，轎身晃動轉入至派出所門前暫駕祈福，縣警局長林宏儒帶領員警們參拜。

晚間駐駕奉天宮，廟方從白沙屯拱天宮鑾轎請出媽祖進入內殿，安座於開台媽祖神尊前面，讓兩媽祖300年來首次相會。

白沙屯媽祖 新港奉天宮 嘉義

延伸閱讀

影／粉紅超跑駐駕新港奉天宮 兩媽祖世紀相會湧信眾朝聖

影／「粉紅超跑」白沙屯媽祖抵嘉縣！新港湧3萬信眾跪地鑽轎腳綿延數里

「粉紅超跑」贊境嘉市區 暫駕派出所慰員警辛勞

向媽祖祈求兩岸平安 侯友宜：平民總統才知人民是否溫飽

相關新聞

二仁溪畔綠土壤 測出銅含量超標

台南市二仁溪畔埋有含重金屬的廢電子零件，已有部分因颱風、豪雨影響裸露，日前河畔出現深綠色土壤，經台南社大檢測發現銅含量超...

好天氣助攻 嘉南景點連假人多

國慶連假南部湧現旅遊人潮，台南近兩天許多飯店住房率超過9成、嘉義市的指標性飯店也都客滿，太陽露臉不多溫度舒爽，美食店家出...

3萬人接駕 拱天宮奉天宮媽祖300年首相會

白沙屯拱天宮媽祖首度贊境嘉義市引發熱潮，昨天第2天「粉紅超跑」持續獲大批信眾熱情簇擁，媽祖鑾駕一度進到派出所在門口短暫停...

影／嘉義諸羅搖滾國慶連假熱鬧登場 上萬樂迷嗨到翻

嘉義市搖滾音樂祭-諸羅搖滾今晚於嘉義文化創意產業園區登場，以雙舞台、馬拉松式演出，從中午12點起便有大批人潮進入會場，不...

台南登革熱新增204例！病例明顯降 雨後關鍵就在這周

台南市今天新增本土登革熱204例，累積1萬3558例。市長黃偉哲一早就到崇德市場視察登革熱防治，他說，因應今晚國慶晚會，...

台南列預算友善米其林美食之都世界第7 饕客最愛的平價美食

英國倫敦金融網站John Lewis Finance對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。