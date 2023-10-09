3萬人接駕 拱天宮奉天宮媽祖300年首相會

白沙屯拱天宮媽祖首度贊境嘉義市引發熱潮，昨天第2天「粉紅超跑」持續獲大批信眾熱情簇擁，媽祖鑾駕一度進到派出所在門口短暫停留，下午則抵達嘉義縣新港鄉，3萬多人接駕、光是鑽轎腳人龍就長達500公尺，晚間駐駕新港奉天宮，也成為300多年來兩尊媽祖的世紀相會。

白沙屯拱天宮主委洪文華說，每年進香時因雲林北港鎮房間不夠，都要向新港奉天宮借香客大樓使用，10多年來讓董事長何達煌幫忙，也是做一個感恩之旅，祝兩廟友誼長存。

白沙屯媽祖前天起嘉市贊境，晚間駐駕大福興宮，昨上午起駕儀式繼續出發，經過長竹派出所，進到門口短暫停留，被視為慰勞員警辛勞。

昨下午4點15分鑾駕抵新港鄉，縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌以及超過3萬名信眾迎接，登接駕台行上香禮後，4點44分點燃起馬炮起駕，在新港古民村到中庄村再回奉天宮駐駕，光是中山路鑽轎腳人潮就綿延500公尺，新港奉天宮外面分3區域管制交通，當粉紅超跑經新港分駐所時，轎身晃動轉入至派出所門前暫駕祈福，縣警局長林宏儒帶領員警們參拜。

晚間駐駕奉天宮，廟方從白沙屯拱天宮鑾轎請出媽祖進入內殿，安座於開台媽祖神尊前面，讓兩媽祖300年來首次相會。