二仁溪畔綠土壤 測出銅含量超標

台南市二仁溪畔埋有含重金屬的廢電子零件，已有部分因颱風、豪雨影響裸露，日前河畔出現深綠色土壤，經台南社大檢測發現銅含量超標，研判是溶出的氧化銅，因更多廢電子零件仍埋在河底，持續汙染河川，環團要求盡速全面清理，否則將提行政訴訟。台南市環保局表示，已爭取900萬元先試辦裸露廢電子零件清理 ，本月招標，最快明年6月前完成。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，南萣橋以東3百公尺處溪畔被發現為早期有害電子廢棄物的掩埋區，公部門6年來3次檢測都發現重金屬溶出、戴奧辛超標，且經颱風、豪雨，暴漲溪水沖刷，陸續有廢電子零件裸露，尤其7、8月颱風、強勁西南氣流都帶來大雨，整區泡在水裡，「泡愈久，重金屬就溶出愈多，濃度愈高。」

台南社大副研究員林政翰上月底觀察二仁溪，淹沒區的水已消退，表土曬乾，但土呈深綠色，檢測銅含量高達5、6000PPM，遠超過標準值400PPM，林政翰說，二仁溪河畔電子廢棄物重金屬被水溶出，退潮後經曝曬析出銅綠，附近可見裸露的電路板等廢電子零件，零件上清楚可見銅的溶出。

黃煥彰說，環團要求清除二仁溪河畔、河底有毒廢電子零件已多年，環保、水利單位溝通多次，經工研院評估清理費約需6億元。試辦廢電子零件裸露溪畔清理未能徹底解決問題，重金屬汙染不能再拖下去，若不全面清理，將提行政訴訟，請環保局代處理二仁溪有毒廢電子零件清理。

黃煥彰說，依水利署與環境部之前的協議，水中的清理由水利署第6河川分署負責，清除後的有毒廢棄物與土壤則由台南市環保局處理。

台南市環保局長許仁澤說，已向環境部申請900萬元在二仁溪試辦裸露廢電子零件清理，本月招標，希望明年初清理，工期約5個月。

許仁澤表示，雖事涉水利與環保，但絕不會推拖，有經費就執行，因部分水域陸化嚴重，例如接近三爺溪段，考量生態等因素，未來如何處理，會和環團溝通。