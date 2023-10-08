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影／粉紅超跑駐駕新港奉天宮 兩媽祖世紀相會湧信眾朝聖

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間10點半駐駕抵新港奉天宮。記者呂慧瑜／攝影
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間10點半駐駕抵新港奉天宮。記者呂慧瑜／攝影

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，湧入破3萬信眾接駕，跪地鑽轎腳更綿延數里的遶境路線，原預計晚間8點駐駕奉天宮，最終於10點半人潮湧廟前廣場，再一聲聲沸騰「進哦！進哦！」3進3出下，信眾齊見證白沙屯拱天宮媽祖與新港奉天宮媽祖，300多年來世紀相會的歷史性一刻。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕遶境新港3區域村莊，感恩祈福，晚間10點半在眾信徒簇擁下，「粉紅超跑」表定延2小時後，最後展超跑魅力，直奔駐駕新港奉天宮，信眾為見證歷史時刻，湧入正殿參拜，感恩祈福駐駕氛圍憾動現場信徒們。

新港奉天宮董事長何達煌表示，白沙屯媽祖第一次到新港過夜，白沙屯媽祖和新港媽祖兩媽祖三百年來首相會，庇佑全國百姓平安，明天預計6點起轎儀式後，出發往雲林台西巡安贊境行程。

兩媽祖首度世紀相會，新港奉天宮外嘉義縣警察局出動150名警民力，分3區域管制交通，更設攤提升民眾識詐觀念，特別的是「粉紅超跑」經新港分駐所時，轎身即晃動轉入至派出所門前暫駕祈福，局長林宏儒帶領員警們參拜，警方也一路護駕媽祖鑾駕，讓遶境更順利。

白沙屯拱天宮媽祖（中）與新港奉天宮開台媽祖（上）兩尊媽祖今晚10點半點首度世紀相會，寫下歷史年。記者呂慧瑜／攝影
白沙屯拱天宮媽祖（中）與新港奉天宮開台媽祖（上）兩尊媽祖今晚10點半點首度世紀相會，寫下歷史年。記者呂慧瑜／攝影
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖今天歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，湧入破3萬信眾接駕。圖／讀者提供
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖今天歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，湧入破3萬信眾接駕。圖／讀者提供
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間10點半駐駕抵新港奉天宮。記者呂慧瑜／攝影
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，晚間10點半駐駕抵新港奉天宮。記者呂慧瑜／攝影
「粉紅超跑」今晚贊境經嘉縣新港分駐所時，轎身即晃動轉入至派出所門前暫駕祈福，局長林宏儒（右3）帶領員警們參拜。圖／讀者提供
「粉紅超跑」今晚贊境經嘉縣新港分駐所時，轎身即晃動轉入至派出所門前暫駕祈福，局長林宏儒（右3）帶領員警們參拜。圖／讀者提供

白沙屯媽祖 新港奉天宮 遶境

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