影／粉紅超跑駐駕新港奉天宮 兩媽祖世紀相會湧信眾朝聖

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖歷史性首度贊境、駐駕嘉義縣新港奉天宮，湧入破3萬信眾接駕，跪地鑽轎腳更綿延數里的遶境路線，原預計晚間8點駐駕奉天宮，最終於10點半人潮湧廟前廣場，再一聲聲沸騰「進哦！進哦！」3進3出下，信眾齊見證白沙屯拱天宮媽祖與新港奉天宮媽祖，300多年來世紀相會的歷史性一刻。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕遶境新港3區域村莊，感恩祈福，晚間10點半在眾信徒簇擁下，「粉紅超跑」表定延2小時後，最後展超跑魅力，直奔駐駕新港奉天宮，信眾為見證歷史時刻，湧入正殿參拜，感恩祈福駐駕氛圍憾動現場信徒們。

新港奉天宮董事長何達煌表示，白沙屯媽祖第一次到新港過夜，白沙屯媽祖和新港媽祖兩媽祖三百年來首相會，庇佑全國百姓平安，明天預計6點起轎儀式後，出發往雲林台西巡安贊境行程。