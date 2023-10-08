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影／嘉義諸羅搖滾國慶連假熱鬧登場 上萬樂迷嗨到翻
嘉義市搖滾音樂祭-諸羅搖滾今晚於嘉義文化創意產業園區登場，以雙舞台、馬拉松式演出，從中午12點起便有大批人潮進入會場，不但享受美好音樂，也有文創市集、大啖在地美食，越晚越嗨。晚上市長黃敏惠與年輕朋友同樂，並高唱經典「歡喜就好」，現場氣氛嗨到最高點。
市長黃敏惠表示，雙十國慶不僅是屬於國家的慶典，也是屬於大家快樂的日子，邁入第3年的「諸羅搖滾」音樂祭，今晚由金曲獎樂團「滅火器」擔任壓軸，明天將邀請金音獎樂團「糜先生」，以及日本龐克樂團「Tokyo Honey Trap」等超人氣樂團，活動地點位在嘉義文創園區，距離火車站很近，交通便利性佳，全台民眾把握機會，來嘉瘋搖滾。
文化局表示，音樂祭首日，由打倒三明治、胖虎、溫室雜草、老破麻、Traveller旅人、固定客、The Tic Tac、怕胖團及庸俗救星等樂團，接棒熱力演出，更邀請金曲獎樂團「滅火器」擔任壓軸，全場歌迷粉絲跟著音樂大聲唱、一起舞動搖擺，現場人山人海，吸引破萬人到場狂歡。
明天是活動最後一天，將請來剛結束倫敦巡演、就馬上在嘉義市公開演出的日本超人氣樂團「Tokyo Honey Trap」，還有P!SCO、溫蒂漫步、粗大BAND、OBSESS、無妄合作社、麋先生等超強卡司接力登場，邀請各地樂迷朋友來共襄盛舉。
市府提醒樂迷朋友多加利用大眾交通運輸工具，如欲開車前往會場，可用手機下載「愛嘉義APP」，即時查詢周邊停車場剩餘空位。「諸羅搖滾」音樂祭演出期間，將在嘉義WE+1及三立新聞官方YouTube、Vidol影音頻道進行實況轉播。更多詳情可上「嘉義+1 We Chiayi」臉書粉絲團。
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