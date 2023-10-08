台南登革熱新增204例！病例明顯降 雨後關鍵就在這周

台南市今天新增本土登革熱204例，累積1萬3558例。市長黃偉哲一早就到崇德市場視察登革熱防治，他說，因應今晚國慶晚會，周遭環境嚴格落實登革熱防治巡檢，務必給市民朋友及所有與會民眾一個可以安心欣賞國慶晚會精彩節目的環境。

今日204例分布狀況為東區44例，安南區34例，北區33例，南區27例，永康區21例，中西區17例，安平區8例，歸仁區7例，關廟區3例，仁德區、新化區及善化區2例，新市區、七股區、佳里區及麻豆區各1例，年齡介於2歲以下至91歲。

黃偉哲表示，因應今年雙十國慶晚會在台南舉辦，南市府不敢輕忽，持續針對社區、市場、建築工地、公園及學校等高風險環境，及國慶晚會周遭環境嚴格落實登革熱防治巡檢，務必給市民朋友及所有與會民眾一個可以安心欣賞國慶晚會精彩節目的環境。他也籲請所有與會民眾做好自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用經政府機關核准之防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬，增進登革熱感染風險。

登革熱防治中心主任蘇世斌也籲請民眾趁著國慶連假，盡快把握風災後黃金孳清期，全家共同落實家戶內外環境巡檢，清除積水容器，找出隱藏孳生源所在，避免積水孳生病媒蚊，危害自己和家人甚至鄰近居民的健康。

衛生福利部疾病管制署機動防疫隊及各區公所也持續針對天溝、屋後溝加強巡檢稽查，發現這些地方時常查獲病媒蚊孳生源，形成社區中的防疫漏洞，提醒所有權人、管理人或使用人務必善盡維護管理責任，弱查獲陽性孳生源將處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。