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台南列預算友善米其林美食之都世界第7 饕客最愛的平價美食

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
英國倫敦金融網站對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預算有限的饕客海外旅遊考量，台南以35家平價美食餐館名列世界第7。記者鄭惠仁／攝影
英國倫敦金融網站對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預算有限的饕客海外旅遊考量，台南以35家平價美食餐館名列世界第7。記者鄭惠仁／攝影

英國倫敦金融網站John Lewis Finance對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預算有限的饕客海外旅遊考量，台南以35家平價美食餐館名列世界第7，台南市觀旅局歡迎大家趁著今年最後連假，來台南吃美食，療癒因工作或生活等壓力而疲憊的身心靈。

台南市長黃偉哲表示，國慶連假台南精彩活動不斷，歡迎各地遊客走訪台南各區時，別忘了品嘗在地的美好滋味，推薦大家趁此連假到台南尋找海潮慶典的大秘寶。「德元埤荷蘭村風車節」已舉辦10年，今年規畫4大展區及4大主軸活動，開展以來持續吸引遊客前來遊玩，另針對雙十節，也特別規畫了「快閃慶雙十」活動，上午10時30分起，邀請大小朋友來草地用小風車插出「10」圖樣，一起慶祝國慶日及風車節第10年。

觀光旅遊局長林國華表示，涼爽天氣與精彩活動帶動了台南的旅遊人潮，邀請民眾一同前往「黃金海岸」參觀海潮市集，現場設有在地質感文創、在地小農與風格美食，可飽覽黃金海岸綿延的海岸線風光，與當紅索隆和魯夫合影，也別忘了前往安平遊憩碼頭參觀千陽號大型氣偶及更多航海王作品。

今年雙十連假期間，頑皮世界野生動物園比照國慶慶典，於8、9日下午2時30分推出「雙十動物大遊行」，以及未滿6歲免費入園的超值優惠。具有文藝氣息的奇美博物館也在連假期間推出「銀幕上的古典音樂」系列音樂會，10月14日「豎笛逍遙遊：賴俊諺豎笛獨奏會」、10月28日「情迷三重奏：南台灣鋼琴三重奏」。

赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城等4大古蹟，也推出免費入園優惠，不論是雙十寶寶或身分證字號任意數字連續出現1010，或姓名中有國慶、雙十(同音異字也可)，只要出示身分證明文件，即可免費入園。

觀旅局表示，2023必比登推介台南36間美食店家入選，其中10家新入選，除了米其林美食外，還有許多在地的好滋味，且消費滿百還可參加「台南購物節」，登錄發票、收據參加百萬名車抽獎。詳見「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）最新消息。

英國倫敦金融網站對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預算有限的饕客海外旅遊考量，台南以35家平價美食餐館名列世界第7。記者鄭惠仁／攝影
英國倫敦金融網站對《米其林指南》收錄的實惠餐廳整理出「預算友善米其林美食之都」，供預算有限的饕客海外旅遊考量，台南以35家平價美食餐館名列世界第7。記者鄭惠仁／攝影

美食 連假 米其林 黃偉哲

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