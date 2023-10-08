美、德、荷多國木偶團抵台 雲林國際偶戲節精采演出與交流

來自美國西北木偶中心及德國、荷蘭、義大利、哥倫比亞等國的木偶團抵台參加雲林國際偶戲節，今天由雲林縣長張麗善以午餐會方式，和各國偶師、國際藝文人士交流，期待他們在停留台灣期間帶給國人精彩演出和偶藝交流，彼此簽訂木偶大聯盟MOU，共同推動偶劇無國界的目標。

今年雲林國際偶戲節邀集請美國西北木偶中心館長Dmitri Carter及策展人Francisco Carter抵台，同時來自達拉斯木偶劇院創始總監Pix Smith、密蘇里州偶劇團、義大利、德國、荷蘭、哥倫比亞等國的偶師及西雅圖大學人類社會學系等多位偶藝國際人士也共襄盛舉。

雲林縣長張麗善今天以「便當會」方式宴請國際人士品嘗地方小吃，介紹台灣布袋戲故鄉雲林及偶戲流派分布現況，她說，多年來各國偶團受邀來演出，讓國人欣賞到台灣與國際的偶藝風情和文化差異，去年與美國西北木偶中心合作策展更受歡迎，雲林陸續和許多國家簽訂木偶大聯盟MOU，是台灣布袋戲走進世界的具體展現，深具意義。

幾位國際偶師也說，幾天來走訪雲林布袋戲藝師，參訪刻偶、操偶、製帽等技藝，並體驗布袋戲如何在台灣廟會的生活體現，深入了解台灣布袋戲文化很有意思。