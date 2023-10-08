一房難求！台南商圈湧人潮「中秋連假住房率逾9成」 業者鬆一口氣

今天是雙十節連假第2天，台南市區景點及老街、商圈都湧入人潮，特別是國華、中正商圈，下午起都陸續湧入，到處可見知名美食攤位排隊人潮。觀旅局表示，連假前1天旅館住房率就超過9成，因天氣舒爽，來台南旅遊人潮更勝去年雙十連假。

今天上午11時多起安平老街，以及中西區國華街、友愛街、民權路以及藍晒圖文創園區就陸續出現人潮，午後來此吃美食的人更多，部分路段出現摩肩擦踵而過的人擠人狀況，除了年輕人外，許多都是扶老攜幼來品嘗美食，情侶、同學更多。在國華街賣滷麵的業者說，連假第1天就人潮多，今天有過之而無不及。

賣飲料的陳姓業者說，因是陰天，太陽露臉時間不多，天氣顯得舒爽，應是大家出來逛街吃美食的原因；原本擔心，南市登革熱疫情持續嚴峻，人潮會減少，實際上並沒有受影響。

觀旅局長林國華說，根據南市旅館商業同業公會、民宿發展協會統計，雙十連假從6日起市區旅館、民宿住宿率就超過9成，明後兩天因假期快結束，住房率6、7成，但知名民宿與飯店的住房率仍高，這次連假的平均住房率約7成。