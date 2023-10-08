快訊

藍白合曝光？柯文哲手機在美國遺失 朱立倫驚：太多資料在裡面

雙十連假天空不作美 北東陰雨、北台灣未來一周秋意濃

遭數十年來最致命攻擊 陸媒：以色列犯下兩個致命錯誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一房難求！台南商圈湧人潮「中秋連假住房率逾9成」 業者鬆一口氣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影

今天是雙十節連假第2天，台南市區景點及老街、商圈都湧入人潮，特別是國華、中正商圈，下午起都陸續湧入，到處可見知名美食攤位排隊人潮。觀旅局表示，連假前1天旅館住房率就超過9成，因天氣舒爽，來台南旅遊人潮更勝去年雙十連假。

今天上午11時多起安平老街，以及中西區國華街、友愛街、民權路以及藍晒圖文創園區就陸續出現人潮，午後來此吃美食的人更多，部分路段出現摩肩擦踵而過的人擠人狀況，除了年輕人外，許多都是扶老攜幼來品嘗美食，情侶、同學更多。在國華街賣滷麵的業者說，連假第1天就人潮多，今天有過之而無不及。

賣飲料的陳姓業者說，因是陰天，太陽露臉時間不多，天氣顯得舒爽，應是大家出來逛街吃美食的原因；原本擔心，南市登革熱疫情持續嚴峻，人潮會減少，實際上並沒有受影響。

觀旅局長林國華說，根據南市旅館商業同業公會、民宿發展協會統計，雙十連假從6日起市區旅館、民宿住宿率就超過9成，明後兩天因假期快結束，住房率6、7成，但知名民宿與飯店的住房率仍高，這次連假的平均住房率約7成。

台南民俗發展協會理事長柯凱文說，上一波中秋連假住房率不高，只有4、5成，不是因為登革熱影響，而是離國慶連假太近，卻也是各縣市普遍現象；這次連假，確實前1晚起許多民宿都已客滿，即使連假後的周六、日也有很多民宿已滿，一房難求。

今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多，民眾憂品嘗美食看表演。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多，民眾憂品嘗美食看表演。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，藍晒圖文創園區也吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，藍晒圖文創園區也吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，台南市中西區國華商圈人潮多。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，藍晒圖文創園區也吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影
今天是台南雙十連假第2天，藍晒圖文創園區也吸引人潮。記者鄭惠仁／攝影

連假 民宿 美食

延伸閱讀

影／國慶連假 國五南下出現壅塞車潮

台南國慶連假的小確幸 市長快閃崇德市場發抵用券

台南登革熱增286例 黃偉哲籲市民落實孳清

桃園防登革熱清查3.7萬積水容器 這幾種易有孑孓樣態

相關新聞

一房難求！台南商圈湧人潮「中秋連假住房率逾9成」 業者鬆一口氣

今天是雙十節連假第2天，台南市區景點及老街、商圈都湧入人潮，特別是國華、中正商圈，下午起都陸續湧入，到處可見知名美食攤位...

美、德、荷多國木偶團抵台 雲林國際偶戲節精采演出與交流

來自美國西北木偶中心及德國、荷蘭、義大利、哥倫比亞等國的木偶團抵台參加雲林國際偶戲節，今天由雲林縣長張麗善以午餐會方式，...

經典名曲彷彿置身卡通世界 台南水博館慶藏新意

台南山上花園水道博物館慶祝四周年館慶，適逢雙十連假推出系列活動，除了有闖關活動外，更有每次報名就秒殺的攀樹體驗，還有可以...

彩帶慶賀「粉紅超跑」白沙屯媽贊境 卻致變電箱短路電力中斷

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，熱情信眾放鞭炮、彩帶，嘉義市區有如宗教嘉年華會，但民眾太熱情，將帶有金屬亮片彩帶...

屋瓦塌陷影響起居 台南做工行善團犧牲連假為成全好事

台南77歲李姓民眾獨居南區鹽埕路上，具有中低收入戶資格，不過居住的三合院已出現多處破損，特別是天花板屋瓦塌陷。李男僅用帆...

嘉市南管大師蔡青源辭世 黃敏惠頒褒揚狀

嘉義市傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源於9月28日辭世，享壽85歲；嘉義市長黃敏惠今日出席公祭，並頒贈褒揚狀，由蔡青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。