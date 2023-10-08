經典名曲彷彿置身卡通世界 台南水博館慶藏新意

台南山上花園水道博物館慶祝四周年館慶，適逢雙十連假推出系列活動，除了有闖關活動外，更有每次報名就秒殺的攀樹體驗，還有可以邊走邊玩的趣讀臺南水道等，更結合了台南國際音樂節，帶來多首迪士尼、宮崎駿經典曲目，讓親子們度過假期。

館方表示，水道博物館的雙十館慶在過去推廣下，已經有一定的知名度，因此合作舉辦的單位也都積極參與，其中南瀛天文館、左鎮化石園區、南科考古館、樹谷生活科學館以及水道共同組成「驚奇博物館行動列車」，推廣知識型活動以行之有年，更是每年水道博物館館慶的亮點活動。

館方指出，這次首度與鄰近的山上國小合作展演台語有獎徵答劇場，校方以自製的繪本「吳子中爺爺的故事」作為劇碼，從為什麼要省水、水博館建設及吳爺爺將4塊耐火磚還給博物館的故事一一展演。

館方表示，此次館慶更配合台南國際音樂節，特邀台北愛樂交響樂團，演奏迪士尼、宮崎駿經典名曲。有民眾聽到小美人魚、神隱少女的主題曲，就不由得哼唱，更說「就好像置身卡通世界」。