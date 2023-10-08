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屋瓦塌陷影響起居 台南做工行善團犧牲連假為成全好事

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
做工行善團的志工不願雙十連假白白浪費，一堆志工分工合作要想盡快完成修繕工作，盼能15日如期落成。記者李文德／攝影
做工行善團的志工不願雙十連假白白浪費，一堆志工分工合作要想盡快完成修繕工作，盼能15日如期落成。記者李文德／攝影

台南77歲李姓民眾獨居南區鹽埕路上，具有中低收入戶資格，不過居住的三合院已出現多處破損，特別是天花板屋瓦塌陷。李男僅用帆布遮蔽。台南市志工行善團與華山基金會，雙十連假不停歇，前往李男房屋修繕，預計15日落成。李男非常感謝志工團無私付出，讓他有「安居的幸福感」。

李姓獨老曾任職國小工友近30年，退休後仍不得閒，將任職經驗應用在建築工程上，自願擔任起建築工人，當粗工。李男說「當時趁著身體還可以時多做」，無奈年紀漸大體力漸漸無法負荷。現在偶爾會出現在住家附近公園泡茶聊天。

李男具中低收入資格，經濟需要協助。不過五年前，發現三合院住家天花板塌陷，屋瓦漸漸掉落，加上屋體有多處破損。李男僅有拿起帆布往屋頂上蓋住遮風避雨。不過擋雨功能有限，睡覺時雨水可能還會滲漏床板上，李只能拿容積盛水，自己則是要稍微換個位子才能安穩休息。

台南登革熱病例日趨增加，市府勞工局「做工行善團」日前就已針對中低收入戶，免費修繕紗窗，阻絕蚊蟲飛入。不過卻發現李男的房屋已經多處破損，亟需整修，又聽聞華山基金會也有意願修繕，於是一同合作展開修繕。將李男三合院左室重新整修。

勞工局長王鑫基表示，此次有金屬、泥水、電器、木工等職業工會的行善團志工投入工作，先由泥水工會志工先拆除部分建設，而雙十連假愛不間斷，今天再到李男住處，電氣志工趕緊重新配線、泥水志工針對牆面補土，為了避免天花板塌陷，更搭上鐵皮屋頂、輕鋼架加強屋體結構，預計15日落成。王鑫基還說，目前做工行善團已完成237處個案，目前除了李姓獨老房屋修繕外，更有東區府連路、南區鯤鯓個案同步在連假間奮力修繕。

電氣職業工會志工團組長李聰周說，「認真程度遠勝於平常工作」，這是一件善事，一堆志工不願雙十連假白白浪費，都搶著要來成就一樁好事，這也會讓自己的心更踏實。李男在旁看著修繕的房屋一步一步完成，眼神充滿感激，不時向志工說謝謝。李說謝謝志工團讓他有「安居的幸福感。」

台南市志工行善團雙十連假不停歇，前往李男房屋修繕，泥水志工針對牆面補土加強屋體結構。記者李文德／攝影
台南市志工行善團雙十連假不停歇，前往李男房屋修繕，泥水志工針對牆面補土加強屋體結構。記者李文德／攝影
台南市志工行善團雙十連假不停歇，前往李男房屋修繕，電氣志工趕緊重新配線。記者李文德／攝影
台南市志工行善團雙十連假不停歇，前往李男房屋修繕，電氣志工趕緊重新配線。記者李文德／攝影
李男三合院住家天花板塌陷，他經濟狀況不佳，又年事高難修繕，僅拿帆布 蓋屋頂擋雨水但功能有限，且雨水隨時會滴落床板，還得不時將床鋪移位。記者李文德／攝影
李男三合院住家天花板塌陷，他經濟狀況不佳，又年事高難修繕，僅拿帆布 蓋屋頂擋雨水但功能有限，且雨水隨時會滴落床板，還得不時將床鋪移位。記者李文德／攝影

連假 台南 職業工會

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