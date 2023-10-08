嘉市南管大師蔡青源辭世 黃敏惠頒褒揚狀

嘉義市傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源於9月28日辭世，享壽85歲；嘉義市長黃敏惠今日出席公祭，並頒贈褒揚狀，由蔡青源遺孀陳瓊珍女士代表受贈，表彰其終生奉獻於「南管音樂」的文化傳承的卓然貢獻。

嘉義市政府表示，蔡青源藝師1940年出生於嘉義縣，自幼接觸南管音樂，年少即展露過人的音樂天份，深受嘉義「鳳聲閣」孫天德賞識，網羅加入「鳳聲閣」，1958年進入嘉義「鳳聲閣」，正式拜當時南管名師吳彥點（人稱「點先」）為師。除了師承吳彥點之外，也向南管前輩劉鴻溝、張鴻明學習，不斷精進藝術，成就他豐富曲藝及精湛表演藝術，2013年登錄嘉義市無形文化資產傳統表演藝術南管音樂保存者，持續對南管音樂進行傳習。