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嘉市南管大師蔡青源辭世 黃敏惠頒褒揚狀

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源辭世，嘉義市長黃敏惠頒贈褒揚狀。圖／嘉義市政府提供
嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源辭世，嘉義市長黃敏惠頒贈褒揚狀。圖／嘉義市政府提供

嘉義市傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源於9月28日辭世，享壽85歲；嘉義市長黃敏惠今日出席公祭，並頒贈褒揚狀，由蔡青源遺孀陳瓊珍女士代表受贈，表彰其終生奉獻於「南管音樂」的文化傳承的卓然貢獻。

嘉義市政府表示，蔡青源藝師1940年出生於嘉義縣，自幼接觸南管音樂，年少即展露過人的音樂天份，深受嘉義「鳳聲閣」孫天德賞識，網羅加入「鳳聲閣」，1958年進入嘉義「鳳聲閣」，正式拜當時南管名師吳彥點（人稱「點先」）為師。除了師承吳彥點之外，也向南管前輩劉鴻溝、張鴻明學習，不斷精進藝術，成就他豐富曲藝及精湛表演藝術，2013年登錄嘉義市無形文化資產傳統表演藝術南管音樂保存者，持續對南管音樂進行傳習。

市長黃敏惠表示，南管音樂是珍貴的無形文化資產，蔡青源藝師自1992年起任教於北中南許多樂團及社團指導，2004年受聘於國立台北藝術大學傳統音樂學系，擔任南管音樂教師，悉心作育英才，學生遍及全台各地，對於南管薪傳功不可沒。蔡青源藝師為台灣當今能精通熟稔南管指、曲、譜的代表性藝師，對於發揚傳統表演藝術有很大的貢獻，備受各界崇敬，其辭世將留給世人無限感念。

嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源（中）演出畫面。圖／嘉義市政府提供
嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源（中）演出畫面。圖／嘉義市政府提供
嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源（右二）演出畫面。圖／嘉義市政府提供
嘉義市無形文化資產傳統表演藝術「南管音樂」保存者蔡青源（右二）演出畫面。圖／嘉義市政府提供

嘉義 文化資產

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