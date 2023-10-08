「粉紅超跑」贊境嘉市區 暫駕派出所慰員警辛勞

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，早上簡單隆重起駕儀式後展開第2天活動，當經過轄區長竹派出所時，似乎慰勞員警辛勞，媽祖鑾駕進到派出所在門口短暫停留，然後繼續贊境，活動預計中午離開市區往嘉義縣。

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖魅力不減，上午起駕儀式後從大福興宮開始贊境，在沿途信眾熱情簇擁下隊伍從嘉義市東區往西區行進。