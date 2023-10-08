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「粉紅超跑」贊境嘉市區 暫駕派出所慰員警辛勞

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
鑽轎腳祈福人龍。記者李宗祐／攝影
鑽轎腳祈福人龍。記者李宗祐／攝影

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，早上簡單隆重起駕儀式後展開第2天活動，當經過轄區長竹派出所時，似乎慰勞員警辛勞，媽祖鑾駕進到派出所在門口短暫停留，然後繼續贊境，活動預計中午離開市區往嘉義縣。

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖魅力不減，上午起駕儀式後從大福興宮開始贊境，在沿途信眾熱情簇擁下隊伍從嘉義市東區往西區行進。

雖然來嘉義市贊境不到2天，但是全台各地蜂擁而至的信眾，瞬間讓嘉義市區交通大繁忙，嘉義市警方全員守護交通，讓2天的贊境活動交通順暢，或許知道員警的辛勞，「粉紅超跑」鑾駕出發沒多久路過長竹派出所，轎身即晃動示意進入派出所，於派出所人所門口短暫駐駕後，在敲鑼聲中起駕繼續行程，沿途仍有信眾跪地鑽轎腳祈福。

短暫於長竹派出所停駕祈福後出發。記者李宗祐／攝影
短暫於長竹派出所停駕祈福後出發。記者李宗祐／攝影
鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
短暫於長竹派出所停駕祈福後出發。記者李宗祐／攝影
短暫於長竹派出所停駕祈福後出發。記者李宗祐／攝影

嘉義 媽祖 白沙屯

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