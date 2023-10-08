「粉紅超跑」贊境嘉市區 暫駕派出所慰員警辛勞
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，早上簡單隆重起駕儀式後展開第2天活動，當經過轄區長竹派出所時，似乎慰勞員警辛勞，媽祖鑾駕進到派出所在門口短暫停留，然後繼續贊境，活動預計中午離開市區往嘉義縣。
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖魅力不減，上午起駕儀式後從大福興宮開始贊境，在沿途信眾熱情簇擁下隊伍從嘉義市東區往西區行進。
雖然來嘉義市贊境不到2天，但是全台各地蜂擁而至的信眾，瞬間讓嘉義市區交通大繁忙，嘉義市警方全員守護交通，讓2天的贊境活動交通順暢，或許知道員警的辛勞，「粉紅超跑」鑾駕出發沒多久路過長竹派出所，轎身即晃動示意進入派出所，於派出所人所門口短暫駐駕後，在敲鑼聲中起駕繼續行程，沿途仍有信眾跪地鑽轎腳祈福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言