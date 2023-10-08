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台南國慶連假的小確幸 市長快閃崇德市場發抵用券

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府舉辦「國慶傳統市場快閃促銷」活動，市長黃偉哲今到崇德公有零售市場發送50元的市場抵用券。圖／台南市經發局提供
台南市政府舉辦「國慶傳統市場快閃促銷」活動，市長黃偉哲今到崇德公有零售市場發送50元的市場抵用券。圖／台南市經發局提供

台南市政府舉辦「國慶傳統市場快閃促銷」活動，市長黃偉哲今到崇德公有零售市場發送50元的市場抵用券，並加碼發出最高600元的特別獎。市長黃偉哲表示，今早發放50元市場抵用券，提供市民國慶連假小確幸，希望能促進消費、活絡經濟。

經濟發展局長林榮川局長表示，這次「國慶傳統市場快閃促銷」活動相當成功，感謝民眾熱情參與，未來還有更多系列快閃活動會陸續舉辦。活動時間、地點訊息將公布在台南市市場巡禮粉絲專頁，歡迎市民一起按讚並隨時追蹤最新訊息，特別提醒抵用券使用需在當天指定時間前使用完畢。

市場處陳豪吉處長說，「市場夜市銅板快閃」活動推出以來受到民眾熱情回響，歡迎市民朋友一同參與，一起享受台南獨特美食小吃。今天上午的快閃促銷，現場約有200民眾排隊等待，由市長黃偉哲逐一發放抵用券，議員王家貞、曾培雅也到現場參與活動。

經濟發展局說明，崇德公有零售市場位於住宅區中，除物美價廉傳統食材外、還有有機健康食品等多種新鮮乾淨食材供應，更是周圍居民日常購物市場首選，歡迎大家國慶連假期間多來崇德公有零售市場挖寶。

市府也呼籲民眾，居家環境容易積水處應落實巡、倒、清、刷，並配合政府進行孳清作業，一起對抗嚴峻的登革熱疫情。

快閃 國慶 黃偉哲

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