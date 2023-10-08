路過注意！南市麻豆警分局最新測速照相路段出爐

為強化事故防制作為，台南市麻豆警分局針對轄區麻豆、官田、六甲、下營區本月11日起至月底展開交通大執法，在易肇事路段採取測速、闖紅燈等取締勤務，提醒用路人遵守交通，避免受罰。

麻豆警方說，上月交通受傷事故與去年同月相較增加29件，分析轄區易肇事路段，麻豆區為中正路段(麻豆菜市場周邊)、中山路段、麻佳路段及台19甲麻善橋路段，下營區為中山路一段及台19甲線下營路段，六甲區為中山路、中正路段及台1線龜仔港路段，官田區為中山路1段、南318線二鎮路段及台1線渡頭路段。

易肇事時段集中上午6至8時、8至10時、下午16至18時及18至20時等時段，肇事原因以未依規定讓車及未注意車前狀態居多，另青少年及高齡者為易肇事族群。

警方說，本月11日至月底止執行交通大執法，執法路段包含麻豆區井東里磚子井83之5號前(雙向)、麻豆區台19甲18.25公里(麻善橋南向)、麻豆區市173線2.5公里(南向)及4.6公里(北向)、麻豆區南48線4.76公里(雙向)、麻豆區中民里謝厝寮101之35號前(雙向)下營區市174線14公里(雙向)、下營區台19甲線12.42公里(雙向)、六甲區市174線27.1公里(西向)、六甲區台1線299.85公里(南向)及299.9公里(北向)、六甲區市165線31.8公里(北向)、官田區台1線302.5公里(北向)、官田區台84線20.2公里(雙向)、南318線1.55公里(雙向)等路段。