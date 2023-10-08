行嘉吊橋整修完工 形塑嘉市南區休閒空間

嘉義市「行嘉吊橋」橫跨八掌溪，連接興安里、興村里，去年市府進行橋梁檢測發現有多處劣化現象需維修，經籌措經費1075萬元，工程已於日前完工；整修後與鄰近河堤生態步道、自行車道、周邊河濱運動公園及親水公園，將形塑嘉義市南區生態休閒空間。

「行嘉吊橋」是為了方便附近學童、居民的通學往來，興建連接興安里、興村里的吊橋，由嘉義何明德行善團興建，其興建款及人力完全由該團獨自完成；橋於2006年11月26日動工，於2008年落成，全長297公尺、高33.2公尺、寬1.65公尺，是座雙跨三墩的吊橋。

吊橋於去年檢測發現多處劣化現象需維修補強，市府啟動「嘉義市行嘉吊橋橋梁修建工程」，籌措經費1075萬元，自今年4月20日開工，考量學童、居民的通學往來的需求，配合軍輝橋改建工程施工，於5月5日進行封橋，封閉改道期間，利用暑假期間採2階段施工，整修工程於今年9月20日完成。

「行嘉吊橋」擁有一個長達3.1公里、種植台灣欒樹的自行車道，南側則是興仁段的河濱運動公園及親水公園；加上興村段上之河堤生態步道、生態花園及慈玄宮的宗教木雕藝術，形成嘉義市南區生態休閒空間。鮮明紅色的拱型吊橋，白天黑夜各有風情。行嘉吊橋串聯鄰近河濱公園、親水公園、自行車步道等豐富自然生態，夕陽西下時，也可漫步橋上，看滿空霞影，襯著金碧輝煌的慈玄宮，構成絕美的幸福美景。