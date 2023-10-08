「狗屎運」樂團創立10年 國慶日在戲院開辦音樂會

「狗屎運爵士大樂團」」在台南致力於爵士樂教育、學習人次已超過3千名，這次雙十連假，於國慶日天下午4點在全美戲院舉辦創團10周年「十全十美」音樂會。除邀請老團員回娘家共同演出，並帶來受到觀眾喜愛的曲目還有讓人耳目一新的全新編製。

狗屎運樂團創於2013年，來自各地的園童成員10年來每周練習不間斷，從教育為主發展至可以演出，甚至站上台南國際音樂節、2020國慶焰火在台南等大型舞台；更舉辦「爵士基因」音樂營，為南部第一個爵士音樂營，也培育出了許多樂手，在音樂界發光發熱。狗屎運秉持著「爵士即是生活」的態度，讓爵士樂成為生活的養分，肥沃腳下每一吋土壤。

音樂會當天，除了能夠體驗在戲院中聽爵士大樂團的聲響編制，也能在戲院外牆欣賞由樂團設計師溫朵盈盈為這次音樂會設計的主視覺，以及國寶級電影看板繪師顏振發繪製而成大幅電影看板。除此之外，也能夠享用到使用天然食材製作的 Bebop x 狗屎運聯名冰淇淋「 Orangey Chocolate 」。團長曾己銓地邀請大家，10月10日，一起到台南人的共同回憶全美戲院，享受一場聽覺、視覺、味覺三重饗宴，並且支持狗屎運，繼續邁向下個10年。