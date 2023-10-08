五分車「尋蜜號」 串起高鐵、南院

斥資2.5億，台灣唯一最快與最慢連結的嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛高鐵站及故宮南院站，昨天全線4.6公里通車，行政院長陳建仁出席揭牌，搭乘1.5億打造復古列車「尋蜜號」到南院參觀，台糖慶通車推出年底前無限次搭乘1日券、購單程票贈回程及憑票根免費參觀故宮南院。

「我足興奮！」陳建仁說，嘉縣觀光大縣透過搭五分車實現，他憶起兒時追搭五分車上課，抽甘蔗吃趣味，也說「尋蜜號」取得很好，尋找甜蜜地方，回憶過去展望未來，五分車接高鐵，相信好好推動，國內外旅客一定會很有興趣。

陳建仁表示，從嘉義高鐵站下車，搭五分車到蒜頭糖廠看百年糖業文化，再到故宮南院看國寶，是絕佳文化之旅，未來嘉科園區開發也能參觀，他想像起來都是無限未來地方，盼藉此讓嘉義年輕人愈來愈認真打拚。

縣長翁章梁說，為提升沿線景觀風貌，向營建署提報競爭型計畫建構周邊綠廊軸帶，4月獲補助6千萬元，年底前招標動工，明年底前完工。台糖董事長楊明州表示，五分車往東延駛3.4公里到高鐵站，往西南延駛至故宮南院路段1.2公里，路線全長4.6公里。

「尋蜜號」平日採預約制，搭乘30人以上機動發車，每周一停駛檢修；假日固定班次，高鐵線及故宮南院線共18班次列車營運，推出300元全線1日暢遊券，可無限次往返蒜頭糖廠、故宮南院及高鐵嘉義站，即日起購暢遊券，加碼贈限量台糖文旅護照1本。

慶祝全線通車，即日起至今年底，民眾購單程車票贈回程免費搭乘1次，高鐵線單程票200元、故宮南院線單程票150元，6至12歲、65 歲以上及身心障礙優待票半價，嘉縣六腳鄉、大保及朴子市民憑身分證享優惠票，6歲以下免費，憑當日票根至故宮南院免費參觀。