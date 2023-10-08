金牌選手出路少 台南增職缺

台南市睽違16年再辦全運會，議員關切優秀運動選手出路，目前每年只有環保局清潔隊開出3個缺讓優秀選手轉任。甫獲杭州亞運女子競速溜冰3000公尺接力賽金牌，及1萬公尺計點淘汰賽銀牌的滑輪女王楊合貞將代表台南出賽，是楊退役前封關戰，未來市府要如何安排出路，議員呼籲不該讓選手退休後僅剩清潔隊這條路。

台南市承辦今年全運會，21日開賽，其中滑輪溜冰競速賽事將提前展開，12日至14日在斥資近億元打造的永大滑輪溜冰場開賽，甫獲杭州亞運女子競速溜冰3000公尺接力賽金牌，及1萬公尺計點淘汰賽銀牌的滑輪女王楊合貞，將代表台南出賽，是楊合貞退役前的封關戰。

議員李宗霖、尤榮智等關切績優選手退役轉職，包括像楊合貞等優秀選手退役後，未來市府如何安排出路，讓她留台南持續培育後進；議員指出，目前每年只有環保局開出職缺從事清潔隊員工作，體育選手養成要耗費多少人力物力時間，退役後卻從事與運動專業不相關工作，相當可惜。

體育局長陳良乾說，之前只有環保局開出3個職缺，今年體育局爭取到5個約聘的行政工作缺，另外台南今年度專任運動教練甄試2個專業教練職缺，曾代表台南出賽得獎選手可加分，今年全運會創下5連霸紀錄的劉妍廷，將回母校土城高中傳承經驗技術；2019年全國柔道賽代表台南拿下第三名潘柏維到民德國中擔任專任運動教練。

陳良乾說，還會再努力爭取更多職缺，現役選手可以有穩定工作，繼續接受訓練代表台南出賽，退役後也能有尊嚴、穩定生活及符合專業的工作，持續發揮專長培訓下一代選手；至於楊合貞目前在台南大學攻讀博士，未來會協助媒介到大學任教，培訓大學端的選手，完成四級銜接，目前台南市國小、國中到高中都有教練，但大學端尚無專任教練。