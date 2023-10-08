快訊

「Lin bay 好油」林裕紘自導自演遭恐嚇 法院凌晨裁定收押

影／賴喊「把她送進總統府好不好？」 蕭美琴回：持續投入台美關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金牌選手出路少 台南增職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市體育局成立1年多，首任局長陳良乾是橄欖球國手出身，強調一定會為優秀選手做好退役轉職規畫，有尊嚴、穩定生活及符合專業，持續為培訓下一代選手而努力。記者吳淑玲／攝影
台南市體育局成立1年多，首任局長陳良乾是橄欖球國手出身，強調一定會為優秀選手做好退役轉職規畫，有尊嚴、穩定生活及符合專業，持續為培訓下一代選手而努力。記者吳淑玲／攝影

台南市睽違16年再辦全運會，議員關切優秀運動選手出路，目前每年只有環保局清潔隊開出3個缺讓優秀選手轉任。甫獲杭州亞運女子競速溜冰3000公尺接力賽金牌，及1萬公尺計點淘汰賽銀牌的滑輪女王楊合貞將代表台南出賽，是楊退役前封關戰，未來市府要如何安排出路，議員呼籲不該讓選手退休後僅剩清潔隊這條路。

台南市承辦今年全運會，21日開賽，其中滑輪溜冰競速賽事將提前展開，12日至14日在斥資近億元打造的永大滑輪溜冰場開賽，甫獲杭州亞運女子競速溜冰3000公尺接力賽金牌，及1萬公尺計點淘汰賽銀牌的滑輪女王楊合貞，將代表台南出賽，是楊合貞退役前的封關戰。

議員李宗霖、尤榮智等關切績優選手退役轉職，包括像楊合貞等優秀選手退役後，未來市府如何安排出路，讓她留台南持續培育後進；議員指出，目前每年只有環保局開出職缺從事清潔隊員工作，體育選手養成要耗費多少人力物力時間，退役後卻從事與運動專業不相關工作，相當可惜。

體育局長陳良乾說，之前只有環保局開出3個職缺，今年體育局爭取到5個約聘的行政工作缺，另外台南今年度專任運動教練甄試2個專業教練職缺，曾代表台南出賽得獎選手可加分，今年全運會創下5連霸紀錄的劉妍廷，將回母校土城高中傳承經驗技術；2019年全國柔道賽代表台南拿下第三名潘柏維到民德國中擔任專任運動教練。

陳良乾說，還會再努力爭取更多職缺，現役選手可以有穩定工作，繼續接受訓練代表台南出賽，退役後也能有尊嚴、穩定生活及符合專業的工作，持續發揮專長培訓下一代選手；至於楊合貞目前在台南大學攻讀博士，未來會協助媒介到大學任教，培訓大學端的選手，完成四級銜接，目前台南市國小、國中到高中都有教練，但大學端尚無專任教練。

台南 職缺

延伸閱讀

選手風光拿金牌退役之後？議員籲留住人才 台南體育局長承諾了

藝人何美台南體驗滑輪競速 全運會競速溜冰下周先登場

亞運滑輪／我神來一腳壓線奪金非第一次 2015楊合貞就上演過

亞運滑輪／楊合貞見證男子隊奇蹟勝感動 爆料趙祖政早餐嗑泡菜

相關新聞

「粉紅超跑」駐駕大福興宮 信眾朝聖有如擠沙丁魚熱情不減

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市晚間駐駕，吸引絡繹不絕的信眾前往迎駕，一時之間將廟前廣場擠爆，現場有如擠沙丁魚一般...

金牌選手出路少 台南增職缺

台南市睽違16年再辦全運會，議員關切優秀運動選手出路，目前每年只有環保局清潔隊開出3個缺讓優秀選手轉任。甫獲杭州亞運女子...

五分車「尋蜜號」 串起高鐵、南院

斥資2.5億，台灣唯一最快與最慢連結的嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛高鐵站及故宮南院站，昨天全線4.6公里通車，行政院長陳建仁...

把義消當正職 周清村做35年

雲林縣消防局昨表揚119位資深義消，草嶺義消分隊長簡英詣1998年加入義消行列，隔年發生921地震，家族親友29人罹難，...

台南「雷虎的故鄉」處處國旗飄揚 還有限定紀念商品

馳名中外的空軍雷虎特技小組，今年適逢成立70周年的重要時刻。雷虎小組於1953年成立，組內飛官及眷屬多數居住在台南市水交...

吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

藝人吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚，霸氣收購整棟樓重新開張的報導，成了熱門話題，根據台南式粉專表示，藝人吳宗憲不捨的是位在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。