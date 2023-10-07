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「粉紅超跑」駐駕大福興宮 信眾朝聖有如擠沙丁魚熱情不減

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
信眾的狂熱擠成沙丁魚還是要入廟參拜。記者李宗祐／攝影
信眾的狂熱擠成沙丁魚還是要入廟參拜。記者李宗祐／攝影

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市晚間駐駕，吸引絡繹不絕的信眾前往迎駕，一時之間將廟前廣場擠爆，現場有如擠沙丁魚一般，信眾的熱情不減，廟方總算清理出參拜動線後才逐漸疏散人潮。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕在信徒的簇擁下晚上7點多終於駐駕大福興宮月老祖廟，不過，現場的信眾仍期盼著能入廟參拜，這也使得廟前廣場信眾愈聚愈多，廟方擔心發生意外，直到晚上7點45分，廟方總算規畫出參拜動線，逐漸疏散人群。

為避免交通紊亂，大福興宮外警方規畫管制區，許多攤商也來這邊做起生意，成了臨時夜市好不熱鬧。

大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，明早7點舉行第2天起駕儀式，預計8點出發繼續贊境嘉義市區，中午後離開市區往嘉義縣行程。

信眾熱情陪同媽祖駐駕大福興宮。圖／洪年宏提供
信眾熱情陪同媽祖駐駕大福興宮。圖／洪年宏提供
白沙屯拱天宮媽祖晚上駐駕大福興宮月老祖廟。圖／洪年宏提供
白沙屯拱天宮媽祖晚上駐駕大福興宮月老祖廟。圖／洪年宏提供
現場絡繹不絕的信眾往廟前聚集。記者李宗祐／攝影
現場絡繹不絕的信眾往廟前聚集。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」駐駕休息。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」駐駕休息。記者李宗祐／攝影
信眾熱情不減持續湧入廟前。記者李宗祐／攝影
信眾熱情不減持續湧入廟前。記者李宗祐／攝影
周邊交通管制區成了臨時夜市好不熱閙。記者李宗祐／攝影
周邊交通管制區成了臨時夜市好不熱閙。記者李宗祐／攝影
大雨過後民眾熱情不減，往大福興宮的廟前道路擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
大雨過後民眾熱情不減，往大福興宮的廟前道路擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
廟方規畫出動線讓信眾得以參拜。記者李宗祐／攝影
廟方規畫出動線讓信眾得以參拜。記者李宗祐／攝影
廟前擠得像沙丁魚一樣。記者李宗祐／攝影
廟前擠得像沙丁魚一樣。記者李宗祐／攝影
雙方宮廟主委與理監事合影留念見證歷史。圖／洪年宏提供
雙方宮廟主委與理監事合影留念見證歷史。圖／洪年宏提供

嘉義 媽祖 白沙屯 夜市

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