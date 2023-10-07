聽新聞
test
0:00 / 0:00
「粉紅超跑」駐駕大福興宮 信眾朝聖有如擠沙丁魚熱情不減
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市晚間駐駕，吸引絡繹不絕的信眾前往迎駕，一時之間將廟前廣場擠爆，現場有如擠沙丁魚一般，信眾的熱情不減，廟方總算清理出參拜動線後才逐漸疏散人潮。
白沙屯拱天宮媽祖鑾駕在信徒的簇擁下晚上7點多終於駐駕大福興宮月老祖廟，不過，現場的信眾仍期盼著能入廟參拜，這也使得廟前廣場信眾愈聚愈多，廟方擔心發生意外，直到晚上7點45分，廟方總算規畫出參拜動線，逐漸疏散人群。
為避免交通紊亂，大福興宮外警方規畫管制區，許多攤商也來這邊做起生意，成了臨時夜市好不熱鬧。
大福興宮月老祖廟總幹事蔡坤章表示，明早7點舉行第2天起駕儀式，預計8點出發繼續贊境嘉義市區，中午後離開市區往嘉義縣行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言