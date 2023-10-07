「粉紅超跑」駐駕大福興宮 信眾朝聖有如擠沙丁魚熱情不減

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市晚間駐駕，吸引絡繹不絕的信眾前往迎駕，一時之間將廟前廣場擠爆，現場有如擠沙丁魚一般，信眾的熱情不減，廟方總算清理出參拜動線後才逐漸疏散人潮。

白沙屯拱天宮媽祖鑾駕在信徒的簇擁下晚上7點多終於駐駕大福興宮月老祖廟，不過，現場的信眾仍期盼著能入廟參拜，這也使得廟前廣場信眾愈聚愈多，廟方擔心發生意外，直到晚上7點45分，廟方總算規畫出參拜動線，逐漸疏散人群。

為避免交通紊亂，大福興宮外警方規畫管制區，許多攤商也來這邊做起生意，成了臨時夜市好不熱鬧。