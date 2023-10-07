台南本土登革熱單日確診降為2字頭 風災後拚疫情反轉

南市截止今日下午3時確診286例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1萬3380，今日是國慶連假，也是風災後第一個假日，根據以往經驗，風災後社區中會產生許多積水容器，如不盡快情除，1至2周後社區病媒蚊指數急遽，市長黃偉哲今領軍化學噴消，請市民配合防疫，家戶落實孳生源清除，「沒有孳生源就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊也就沒有登革熱。」

登革熱防治中心主任蘇世斌今天也到中西區視察噴藥工作，目前到戶內區塊防治改成第一次，後續如有群聚發生則調整為入戶強制孶清以及噴霧罐的使用，提醒把握首次化學防治機會加強做好戶內孶生源清除以及化噴程序，風災後請市民朋友要盡快巡視家戶內外環境，清除積水容器。

像是常見的花盆、底盤、水桶、桶蓋、水生植栽、畚箕、金爐等，或是容易忽略的地下室、頂樓、天溝、屋後溝等，風災後可能因塵土或枯枝落葉堆積將排水孔阻塞造成積水清況，一定要再次巡視盡快將積水排除，避免成為病媒蚊孳生的大溫床。

全市各區民眾都要提高警覺加強自身防蚊措施，如有不明原因發燒或疑似登革熱症狀，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。