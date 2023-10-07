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台南「雷虎的故鄉」處處國旗飄揚 還有限定紀念商品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供

馳名中外的空軍雷虎特技小組，今年適逢成立70周年的重要時刻。雷虎小組於1953年成立，組內飛官及眷屬多數居住在台南市水交社，因此被稱為「雷虎的故鄉」。水交社文化園區在國慶前夕，特別推出「雷虎小組」飛行機種F-86軍刀機及F-5E戰鬥機等周邊紀念商品，款款經典、粉絲必蒐，歡迎大小朋友及原眷戶在連假期間來到水交社，歡慶雙十並共憶雷虎小組的崢嶸歲月。

文化局表示，水交社園區前身作為空軍眷村，為迎接光輝十月，特別設置旗海及雷虎特色拍照點，雙十連假期間（今天至10日）舉辦一系列活動，包含空軍官校軍樂隊踩街表演、國軍寶寶跳舞、飛行服體驗、吉祥物見面會(萊恩、魚頭君)、街頭藝人、走讀活動、主題市集及藝文展覽等。

市長黃偉哲說，水交社與台南空軍基地的地緣關係非常密切，水交社一帶原為日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊軍眷宿舍，戰後則是「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」基地。許多優秀飛行員皆在此居住，更有多位國軍將領出身水交社。

雷虎小組以戰鬥精神著稱，最初隸屬台南空軍基地，期間曾使用F-84G雷霆機、F-86F軍刀機、F-5A自由鬥士機及 F-5E虎二式機等多種戰機，1988年改由空軍官校接替特技表演任務，並換裝由台灣自製AT-3自強號高級教練機至今，持續發揚我空軍忠勇軍風。

文化局表示，為呼應園區內展陳之F-86(雷虎塗裝)及F-5E(迷彩塗裝)戰鬥機，推出多項周邊紀念商品，包含精釀啤酒、空軍帽、雷虎LOGO衣和運動毛巾、臂章等。即日起在園區內的眷村雜貨舖限定開賣。

其中最特別的是與國際大賽常勝軍的台南在地酒廠「台風造酒」合作推出「雷虎70周年紀念酒」，瓶身包裝以雷虎塗裝機身的黃黑格紋腰帶為構想設計，口味則以眷村常見樹種桂花為首波主打風味，這支酒更甫獲2023 IBC(International Beer Cup)日本國際啤酒大賽金賞殊榮，意義非凡也十分難得。

***未成年請勿飲酒，酒後不開車***

台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供
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台南市水交社文化園區推出雷虎70周年限定商品。圖／文化局提供
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空軍 台南 眷村

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