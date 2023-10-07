快訊

即時戰況／棒球金牌戰文東珠復仇讓中華無法破蛋 五局0:2落後韓國

空中生死線／才說著話人就沒了…解放軍試飛員李剛：潛意識對犧牲有接受感

哈瑪斯5千枚火箭突襲以色列釀22死 台旅行團17人困當地

颱風學校停電...雲林小學校長兼撞鐘 上下課全聽「古董級」的

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉興華國小是小犬颱風停電的受災戶，昨天上課日停電一整天，校長王瓊慈「請」出古董級手搖鐘替代上下課鐘聲。圖／校方提供
雲林縣麥寮鄉興華國小是小犬颱風停電的受災戶，昨天上課日停電一整天，校長王瓊慈「請」出古董級手搖鐘替代上下課鐘聲。圖／校方提供

小犬颱風風力過大造成雲林縣多處電線斷裂，沿海鄉鎮又因大量鹽塵及揚塵，導致電桿礙子遭風沙卡住，送電不易，麥寮鄉興華國小也成受災戶之一，師生昨放完1天颱風假返校上課仍沒電可用，校長王瓊慈只好「請」出古董級手搖鐘替代上下課鐘聲，新世代學童從未見過，直呼「好新奇！」

興華國小師生80人，昨天停電一整天，電子鐘無法運作，校長王瓊慈想起，學校還有1個封存已久的古物手搖鐘，她趕緊找出來並擔綱手搖者，為大家搖響上下課鐘聲，笑說「真成了名符其實的校長兼撞鐘」不僅難得有機會體驗，也是現代校園罕見的情景。

興華國小創校逾半世紀，手搖鐘是早年上下課鐘聲主要工具，校方說，鐘聲後來雖已電子化，但仍保存手搖鐘以備不時之需，多年來經歷過921大地震、全台大停電，這次颱風過境造成停電便又派上用場。

校方說，手搖鐘彈性度充足「下課可以提早搖、上課可以慢點搖」，難得停電沒有標準鐘聲，給學生一點福利；學童開心說「多了2分鐘下課時間，超棒！」首次看到手搖鐘也感新奇，打趣說「以後可以都改手搖嗎」。

小犬颱風 颱風假 921大地震 停電

延伸閱讀

彰化3天累積9.4萬戶停電 還有千戶沒電拚今晚全復電

小犬颱風焚風狂掃 嘉縣溫室被吹翻、瓜果葉「臭火乾」

雲林沿海停電第四天／供電不穩已非首次 張麗善要求電線全面地下化

小犬颱風肆虐農業災損逾3.3億 雲林占近7成最慘

相關新聞

吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚 霸氣買樓留下台南人的回憶

藝人吳宗憲不讓牛肉麵店變時代眼淚，霸氣收購整棟樓重新開張的報導，成了熱門話題，根據台南式粉專表示，藝人吳宗憲不捨的是位在...

颱風學校停電...雲林小學校長兼撞鐘 上下課「全聽它的」

小犬颱風風力過大造成雲林縣多處電線斷裂，沿海鄉鎮又因大量鹽塵及揚塵，導致電桿礙子遭風沙卡住，送電不易，麥寮鄉興華國小也成...

選手風光拿金牌退役之後？議員籲留住人才 台南體育局長承諾了

台南市睽違16年再主辦全運會，選手也在杭州亞運有優異表現，議員關切優秀運動選手出路，目前每年只有環保局清潔隊開出三個職缺...

嘉義迎粉紅超跑！明晚首度駐駕新港奉天宮 香客湧入、居民嗨翻

雙十連假，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史性，明天下午3點將頭次抵嘉義縣新港奉天宮贊境、駐駕一晚，今天下午地方鄉...

情深意重！待嫁養姊不悔照顧無血緣身障妹 淚喊：她是我的嫁妝

人生大半輩子都在照顧沒有血緣關係、身心障礙妹妹的徐曉鵑，今天獲頒雲林縣「慈愛獎」；身為身心障礙者的照顧者，她深刻體會「出...

國科會資安大樓新建上梁 鄭文燦：每月來台南都不一樣

國科會台南歸仁沙崙智慧綠能科學城「資安暨智慧科技研發大樓」新建B棟下午上梁。行政院副院長鄭文燦表示，現在「我每個月來台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。