颱風學校停電...雲林小學校長兼撞鐘 上下課全聽「古董級」的

小犬颱風風力過大造成雲林縣多處電線斷裂，沿海鄉鎮又因大量鹽塵及揚塵，導致電桿礙子遭風沙卡住，送電不易，麥寮鄉興華國小也成受災戶之一，師生昨放完1天颱風假返校上課仍沒電可用，校長王瓊慈只好「請」出古董級手搖鐘替代上下課鐘聲，新世代學童從未見過，直呼「好新奇！」

興華國小師生80人，昨天停電一整天，電子鐘無法運作，校長王瓊慈想起，學校還有1個封存已久的古物手搖鐘，她趕緊找出來並擔綱手搖者，為大家搖響上下課鐘聲，笑說「真成了名符其實的校長兼撞鐘」不僅難得有機會體驗，也是現代校園罕見的情景。

興華國小創校逾半世紀，手搖鐘是早年上下課鐘聲主要工具，校方說，鐘聲後來雖已電子化，但仍保存手搖鐘以備不時之需，多年來經歷過921大地震、全台大停電，這次颱風過境造成停電便又派上用場。

校方說，手搖鐘彈性度充足「下課可以提早搖、上課可以慢點搖」，難得停電沒有標準鐘聲，給學生一點福利；學童開心說「多了2分鐘下課時間，超棒！」首次看到手搖鐘也感新奇，打趣說「以後可以都改手搖嗎」。