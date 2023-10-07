台南選手風光拿金牌出路只有清潔隊員？體育局長承諾了

台南市睽違16年再主辦全運會，選手也在杭州亞運有優異表現，議員關切優秀運動選手出路，目前每年只有環保局清潔隊開出三個職缺，從事與運動專業無關的工作，令人痛心，要求市府正視績優運動選手轉職輔導，目前已傳出U15 棒球選手被外縣市挖角，恐造成運動人才流失；體育局長陳良乾表示，選手要受到尊重，會努力爭取在退役後提供穩定及符合專業的工作，並強化體育環境改善留住人才。

台南市承辦今年全運會即將在10月21日開賽，其中滑輪溜冰競速賽事將提前展開，10月12日至14日在斥資近億元打造的永大滑輪溜冰場開賽，甫獲杭州亞運女子競速溜冰3000公尺接力賽金牌，以及1萬公尺計點淘汰賽銀牌的滑輪女王楊合貞，將代表台南出賽，是楊合貞退役前的封關戰。

包括李宗霖、尤榮智等多位議員關切績優選手退役轉職，包括像楊合貞等優秀選手退役後，未來市府要如何安排她的出路，讓她留在台南持續培育後進；議員指出，目前每年只有環保局開出職缺從事清潔隊員工作，一位體育選手的養成要耗費多少人力物力及時間，退役後卻從事與運動專業不相關的工作，情何以堪。

體育局長陳良乾表示，之前只有環保局開出3個職缺，今年體育局爭取到5個約聘的行政工作缺，另外台南市今年度專任運動教練甄試2個專業教練職缺，曾代表台南出賽得獎選手可加分，今年在全運會創下5連霸紀錄的劉妍廷，將回到母校土城高中傳承經驗及技術；2019年全國柔道賽代表台南市拿下第三名的潘柏維則到民德國中擔任專任運動教練。