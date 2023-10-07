嘉義迎粉紅超跑！明晚首度駐駕新港奉天宮 香客湧入、居民嗨翻

雙十連假，苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」再創歷史性，明天下午3點將頭次抵嘉義縣新港奉天宮贊境、駐駕一晚，今天下午地方鄉親熱鬧布置免費餐食攤及搭棚架，遊客陸續湧入中，新港奉天宮香客大樓已達滿客，地方鄉親更直言，媽祖將要來，天已起風了。

粉紅超跑首度到嘉義縣，縣民喜迎拱天宮媽祖到來，新港奉天宮明天下午三點更派出9組媽祖駕前團隊，於奉天宮前中山路牌樓接駕，迎接白沙屯媽上千人香燈腳，預計晚間7點駐駕奉天宮。

贊境新港路線，從新港奉天宮牌樓沿途繞境街面、古民村到中庄村，警民力出動150人，警方分3區域交管維持秩序，預計晚間7點回廟內駐駕一晚，堪稱300多年來兩尊媽祖的世紀相會，歷史性一刻。

縣議員林岱杰服務處前，也將集結各地熱心信眾共襄盛舉，有迎駕的樂團舞台、香蕉千根、涼麵500盒、涼水等餐食，最特別還提供千雙「2024勇字轎班襪」，要讓轎班及信眾免費拿取，保平安，共迎盛事。

林岱杰表示，新港鄉首次迎接粉紅超跑，近全體動員喜迎歷史性宗教盛事，這次首創至新港奉天宮駐駕，將成歷史性重要的一刻，目前就可以看到各村民及各地信眾搭棚架和攤位，及信徒湧入新港鄉內的盛況。

新港奉天宮董事長何達煌表示，白沙屯媽第一次到新港，讓雙十連假的新港街道熱鬧滾滾，熱心信眾將提供一攤攤免費食物供應站，期待全國香客一同參與300多年來兩尊媽祖的世紀相會，寫下歷史。