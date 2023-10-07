情深意重！待嫁養姊不悔照顧無血緣身障妹 淚喊：她是我的嫁妝

人生大半輩子都在照顧沒有血緣關係、身心障礙妹妹的徐曉鵑，今天獲頒雲林縣「慈愛獎」；身為身心障礙者的照顧者，她深刻體會「出力比出錢」實際且重要，至今未嫁也為此就近工作，只為給妹妹最妥貼的照顧，不僅因為重情，也是為了報答養父母之恩，若有緣成家「妹妹就是我的嫁妝」。

徐曉鵑在養父母過世後，與一雙沒有血緣的弟妹共同生活，其中妹妹曉芬是智能障礙者，生活起居無法自理，全靠曉鵑照顧；外向的曉芬雖然有著40歲的身體，但靈魂只有6歲，無法理解成人的思維，但曉鵑從小就知道妹妹個性，2人就像生命共同體，誰也離不開誰。

今年43歲的徐曉鵑還未成家，她說「隨緣啦！」把妹妹看得比終身大事還重，認為若真有緣組織家庭，對方也要能接受妹妹；為了家人做這麼多，她說是養父影響她最深，自己幼時體弱多病，養父背著她四處求醫，無怨無悔扶養她長大成人，恩重如山。

另，來自東勢鄉的翁音星獨自照顧喑啞雙親及4名子女，原以為這是上天給的最大考驗，孰料她3年前中風昏迷了2個月，醒來後掛心的是「家人在等我」努力治療與復健，順利返家後繼續扛起家計和照顧責任，今獲表揚藉機向外界給予幫助的人道謝，但始終未對自己說聲辛苦了，孝心慈行令人感佩。

在照顧的過程中，徐曉鵑體會到社會眼光的不夠包容與理解，多數人常會用正常人的標準看待身心障礙者，不僅對相關對象不友善，照顧者也受累；像是一座公園的硬體設施，多會以大眾需求設計規畫，欠缺考量多元友善空間，她認為，人的價值觀要改變，多培養同理異己的心態，也要有實際面的作法，才不會淪為形式。

雲林縣目前約有5萬名身心障礙者，占全縣人口7%，居全國第4，今天有來自斗六、斗南、莿桐、西螺、崙背、北港及東勢等10個身心障礙照顧者家庭獲頒慈愛獎。