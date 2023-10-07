國科會資安大樓新建上梁 鄭文燦：每月來台南都不一樣

國科會台南歸仁沙崙智慧綠能科學城「資安暨智慧科技研發大樓」新建B棟下午上梁。行政院副院長鄭文燦表示，現在「我每個月來台南，發現台南每個月都不一樣」，10年前這邊一片荒地，現在卻是高科技產油雲集、在台北看台南是看不到這樣子的改變。期待新大樓明年底完工、政府會努力爭取國際大廠進駐。

國科會負責建設與營運的資安智慧科研大樓A棟「以資安科技、智慧交通、智慧健康與智慧生活為發展主」，招攬資安智慧科技廠商進駐，目前進駐率已達93%。

今天上梁的B棟預計興建地上5層樓、地下2層，結合沙崙E區中央研究院南部院區、D區經濟部綠能科技示範場域，以及F、X區成功大學沙崙醫療服務舆創新園區，並搭配周邊各大學人才培育能量，「共同將沙崙打造為台灣晶片、資安與智慧科技的關鍵樞紐，再串聯延伸嘉義、橋頭、高雄各大園區，共同構築大南方科技S廊帶」。

國科會表示，B棟規畫加入前瞻晶片與量子科技、智慧科技及精準醫療等，「期望能以國際為標竿，匯聚周邊地區產官學研的完整能量，打造國際前瞻晶片創新重鎮」。

儀式邀請國科會主委吳政忠、台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、市議員陳皇宇、立委賴惠員、陳亭妃、王定宇等陸續到場見證。

吳政忠表示，過去九個月「世界最大的事情」就是open A I出現，美英各國都對生成式人工智慧感到不安，未來這項技術將無限發展；反而台灣的機會，製造、封裝、測試多數相關產業科技台灣都名列前茅，但前端的設計台灣也加強追趕，又要防止新技術被中國竊取，會爭取海內外各方人才進駐。

黃偉哲說，資安研發進駐率兩年已超過九成，上梁後封頂工程就突破五成，將吸引更多的國際大廠進駐，串聯國際大廠及周遭科學園區。

吳政忠表示，A棟招募中華資安、鑑智實相、聯發科、奥義智慧科技等資安與智慧科技相關廠商已20家進駐，還吸引46個新創團隊進駐，串聯產官學研完螫研發能量共同加速我國資安及智慧科技研發。