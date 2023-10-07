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雲林沿海停電第四天／供電不穩已非首次 張麗善要求電線全面地下化
雲林縣受小犬颱風影響，造成沿海大停電，迄今尚未全面復電，雲林縣長張麗善除向台電總公司求救，希望今年能全面復電，也提出建議，希望中央能夠針對沿海地區進行電線、電桿地下化工程，讓每逢風災、雨災就停電的情況能立竿見影解決。
雲林縣農會總幹事陳志揚老家位於東勢鄉，鄉內至今停有多處停電，他表示，沿海地區鹽害問題嚴重，電力設備容易損壞，已是長期狀況，不是今年才發生的新鮮事，加上每逢風災、雨災，沿海地區都首當其衝，三天兩頭就停電，當地居民都飽受其害。
多年前地方就曾提出希望電力設備地下化，改善停電狀況，避免生活受影響，就連賴以為生的養殖業也受衝擊，但多年來不見中央有任何改善計畫，陳志揚說，難道用電也有城鄉差距嗎，今天若是台北市停電，半天、一天就解決，雲林縣民卻要忍受長達四天的不便，令他不解。
張麗善表示，沿海地區一旦發生風災水災，所面臨到的問題就是電線掉落、電線桿斷裂的問題，加上平時鹽害的影響，供電狀況長期不穩定，地方一直希望台電能夠針對沿海地區來做整個電線電桿地下化的建設。
但不知道中央是不是因為經費的問題，一直都沒有辦法順利完成相關建設，她認為中央應該把錢要用在刀口上，尤其沿海地區面臨的電力供應問題，應該要做一個長期的規畫，謹記沿海地區面臨到的這些困境，讓問題有立竿見影的解決方式。
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