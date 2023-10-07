快訊

亞運棒球／「兵役之戰」不會告吹 韓媒有信心：球場排水佳

突發文「承諾像泡沫」網友瘋猜與JYP有狀況？子瑜媽回應了

亞運滑輪／第18金！女子花式洪筱晴、張緻如金包銅

台電搶修沿海鹽塵害 鄭文燦喊「該給的加班費不打折」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
行政院副院長鄭文燦（右二）今在嘉義縣視察朴子醫院東石分院，喊話該給台電人員的加班費不能打折。記者黃于凡／攝影
行政院副院長鄭文燦（右二）今在嘉義縣視察朴子醫院東石分院，喊話該給台電人員的加班費不能打折。記者黃于凡／攝影

小犬颱風「有風無雨」加劇沿海鹽塵害，嘉義縣累計停電4萬1302戶。鄭文燦今早視察部立朴子醫院東石分院預定地時強調，鹽塵害造成沿海許多鄉鎮跳電，需要清洗後才能復電。場邊民眾吶喊，要為台電人員爭取加班費；鄭文燦說，該給的加班費不能打折扣。

「是不是聽說我要來，所以徹夜清洗電線桿？」鄭文燦打趣說道，聽說昨晚徹夜清洗電線桿，這次小犬颱風的大風帶來很多「鹹霧」，電線桿絕緣礙子遇到鹽害跳電，沿海許多鄉鎮跳電，需要清洗後才能復電，維修工人很辛苦，呼籲民眾要給台電人員鼓勵。

場邊民眾吶喊，台電人員已清洗電線桿2、3天了，每晚都在努力復電，呼籲台電人員颱風天出勤要給加班費，加班費不能少。鄭文燦回應，台電該給的加班費不能打折扣，不能違反勞基法。

台電嘉義區處說，這次動員自有人力工班及包商人力共253人，但因部分巷道狹窄，小消防水車無法進入，也動員高雄、新營清洗礙子承攬商2班共10人，並跨區協調台中、台南、鳳山及高雄區處共9班支援。截至今早7點尚有1582戶停電中，集中在東石、朴子、布袋、義竹等地，曾經停電戶數累計至4萬1302戶。

台電嘉義區電務副處長翁瑞延說，鹽塵害造成配電線路故障，台電對於造成不便感到抱歉，災害發生後積極搶修，昨晚10點主幹線修復完畢，接下來將盡全力針對分歧線、變壓器修復，調動所有資源力拚今復電，減低對縣民生活的影響，也感謝地方民代助安撫民心。

加班費 台電 小犬颱風 鄭文燦 嘉義

延伸閱讀

侯競辦控雞蛋門神影片被下架 鄭文燦：栽贓非警探風格

影／鄭文燦：警探知道不能栽贓 侯友宜應負所有責任

東石要蓋醫院了！國發會拍板後 最快明年展開設院計畫

美豬洗產地爭議燒 朱立倫嗆鄭文燦：每天搞選舉

相關新聞

雲林停電第四天仍2千戶沒電 張麗善向台電總公司求救

受到小犬颱風帶來嚴重鹽塵影響，雲林縣沿海地區多處停電，截至今天上午仍有2千多戶停電，甚至有人家中已停電4天消防局今天表揚...

台電搶修沿海鹽塵害 鄭文燦喊「該給的加班費不打折」

小犬颱風「有風無雨」加劇沿海鹽塵害，嘉義縣累計停電4萬1302戶。鄭文燦今早視察部立朴子醫院東石分院預定地時強調，鹽塵害...

藝人何美台南體驗滑輪競速 全運會競速溜冰下周先登場

全國運動會倒數15天，滑輪溜冰競速賽事將提前展開，台南市政府邀請藝人何美來到今年新竣工的永大滑輪溜冰場挑戰「一日滑輪溜冰...

台南辦大型就業博覽會 黃偉哲祝求職者順利拿年終開心過年

台南市政府今天在慈幼工商舉辦「台南好生活台南呷頭路、大型就業博覽會」，邀集台灣穗高、直得科技、緯穎科技、安心食品、碳佐麻...

傳承「甲毛」絕技 台南剪黏大師呂興貴去世享壽76歲

台南市文化資產保存技術「剪黏技術」保存者呂興貴藝師，本月5日仙逝，享壽76歲，其公祭儀式預計於14日上午舉行。市長黃偉哲...

東石要蓋醫院了！國發會拍板後 最快明年展開設院計畫

嘉義縣沿海5鄉鎮沒醫院、沒病床，東石鄉老年人口比已成長至24%，隨著人口老化加劇，醫療、長照需求日益增加，縣長翁章梁、立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。