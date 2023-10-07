台電搶修沿海鹽塵害 鄭文燦喊「該給的加班費不打折」

小犬颱風「有風無雨」加劇沿海鹽塵害，嘉義縣累計停電4萬1302戶。鄭文燦今早視察部立朴子醫院東石分院預定地時強調，鹽塵害造成沿海許多鄉鎮跳電，需要清洗後才能復電。場邊民眾吶喊，要為台電人員爭取加班費；鄭文燦說，該給的加班費不能打折扣。

「是不是聽說我要來，所以徹夜清洗電線桿？」鄭文燦打趣說道，聽說昨晚徹夜清洗電線桿，這次小犬颱風的大風帶來很多「鹹霧」，電線桿絕緣礙子遇到鹽害跳電，沿海許多鄉鎮跳電，需要清洗後才能復電，維修工人很辛苦，呼籲民眾要給台電人員鼓勵。

場邊民眾吶喊，台電人員已清洗電線桿2、3天了，每晚都在努力復電，呼籲台電人員颱風天出勤要給加班費，加班費不能少。鄭文燦回應，台電該給的加班費不能打折扣，不能違反勞基法。

台電嘉義區處說，這次動員自有人力工班及包商人力共253人，但因部分巷道狹窄，小消防水車無法進入，也動員高雄、新營清洗礙子承攬商2班共10人，並跨區協調台中、台南、鳳山及高雄區處共9班支援。截至今早7點尚有1582戶停電中，集中在東石、朴子、布袋、義竹等地，曾經停電戶數累計至4萬1302戶。

台電嘉義區電務副處長翁瑞延說，鹽塵害造成配電線路故障，台電對於造成不便感到抱歉，災害發生後積極搶修，昨晚10點主幹線修復完畢，接下來將盡全力針對分歧線、變壓器修復，調動所有資源力拚今復電，減低對縣民生活的影響，也感謝地方民代助安撫民心。