藝人何美台南體驗滑輪競速 全運會競速溜冰下周先登場
全國運動會倒數15天，滑輪溜冰競速賽事將提前展開，台南市政府邀請藝人何美來到今年新竣工的永大滑輪溜冰場挑戰「一日滑輪溜冰選手」，體驗飆風快感，邀請大家10月12日至14日到永大滑輪溜冰場觀賽，為杭州亞運女子競速溜冰銀牌、代表台南出賽的楊合貞、全國競速溜冰好手熱情加油。
何美表示，曾經玩過直排輪、首次挑戰一日滑輪溜冰選手，來到競速場首先感受到場地品質非常棒，在滑順的穿梭中能盡情享受追風的樂趣。
市府表示，今天請帶領大灣國小拿下全國國小女子組2000公尺接力賽冠軍的教練鄭宏祥，帶著何美體驗競速溜冰，何美跟著教練一步一步學習競速溜冰的動作與技巧，讓她大嘆吃不消，也深感運動選手的辛苦與堅持非常不容易，希望大家多支持各項運動競賽選手，為他們的投入付出加油。
體育局說，這是台灣首座合乎國際標準的滑輪溜冰場，體育署補助4726萬元，市府自籌2255萬元；去年因物價上漲及提供選手夜間訓練，再由市府編列2100萬元增設夜間照明。經教練及選手試溜提供意見，再增加400萬元將賽道鋪面材質升級，媲美國際標準比賽場地。
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