聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林停電第四天仍2千戶沒電 張麗善向台電總公司求救
受到小犬颱風帶來嚴重鹽塵影響，雲林縣沿海地區多處停電，截至今天上午仍有2千多戶停電，甚至有人家中已停電4天消防局今天表揚資深義消，現場不少義消人員都是停電受災戶，縣長張麗善表示，已向台電總公司發出求救訊號，要求今天要全面復電，台電也給予承諾。
消防局今天表揚資深義消人員，現場多位義消都是停電受災戶，有人連洗澡都有問題，表揚現場都在討論停電受災情況，雲林縣消防局義消總隊副總隊長黃永松家住東勢，他說家裡已經停電第四天。
張麗善表示，她已向台電總公司提出SOS求救訊號，台電總公司也派了總經理王耀庭親臨雲林，了解復電狀況。
張麗善說，她已告知王耀庭總經理，雲林縣消防局從前天晚上就提出要支援台電清洗礙子，但台電復電人力不足，也未善盡調配資源，她要求在最慢今天完成全縣復電，台電王總也給予承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言