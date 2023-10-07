雲林停電第四天仍2千戶沒電 張麗善向台電總公司求救

受到小犬颱風帶來嚴重鹽塵影響，雲林縣沿海地區多處停電，截至今天上午仍有2千多戶停電，甚至有人家中已停電4天消防局今天表揚資深義消，現場不少義消人員都是停電受災戶，縣長張麗善表示，已向台電總公司發出求救訊號，要求今天要全面復電，台電也給予承諾。

消防局今天表揚資深義消人員，現場多位義消都是停電受災戶，有人連洗澡都有問題，表揚現場都在討論停電受災情況，雲林縣消防局義消總隊副總隊長黃永松家住東勢，他說家裡已經停電第四天。

張麗善表示，她已向台電總公司提出SOS求救訊號，台電總公司也派了總經理王耀庭親臨雲林，了解復電狀況。