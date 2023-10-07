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雲林停電第四天仍2千戶沒電 張麗善向台電總公司求救

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右）要求台電今天要全面復電，消防局長林文山（左）也表示消防局全力支援台電。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）要求台電今天要全面復電，消防局長林文山（左）也表示消防局全力支援台電。記者陳雅玲／攝影

受到小犬颱風帶來嚴重鹽塵影響，雲林縣沿海地區多處停電，截至今天上午仍有2千多戶停電，甚至有人家中已停電4天消防局今天表揚資深義消，現場不少義消人員都是停電受災戶，縣長張麗善表示，已向台電總公司發出求救訊號，要求今天要全面復電，台電也給予承諾。

消防局今天表揚資深義消人員，現場多位義消都是停電受災戶，有人連洗澡都有問題，表揚現場都在討論停電受災情況，雲林縣消防局義消總隊副總隊長黃永松家住東勢，他說家裡已經停電第四天。

張麗善表示，她已向台電總公司提出SOS求救訊號，台電總公司也派了總經理王耀庭親臨雲林，了解復電狀況。

張麗善說，她已告知王耀庭總經理，雲林縣消防局從前天晚上就提出要支援台電清洗礙子，但台電復電人力不足，也未善盡調配資源，她要求在最慢今天完成全縣復電，台電王總也給予承諾。

雲林縣消防局今天表揚資深義消人員，現場許多義消人員都是停電受災戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣消防局今天表揚資深義消人員，現場許多義消人員都是停電受災戶。記者陳雅玲／攝影

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