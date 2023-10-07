嘉市跟進台中公布新興食品洗產地美豬 流入這2家連鎖火鍋分店
桃園新興冷凍食品公司以美國冷凍豬前腿肉，製造火鍋肉片，卻在包裝標示產地「加拿大豬肉」，標示不實；嘉市衛生局日前接獲接獲桃園衛生局通報，派員稽查2家進貨火鍋店，肉片都被客人及員工吃下肚，昨天台中市長盧秀燕指示公布進貨店家，嘉市衛生局今天跟進，上午公布新興冷凍食品美豬產品流入嘉市下游餐飲業名單：六扇門大雅店、民權店。
日前衛生局稽查時，火鍋店員工得知進貨肉品標示不符，深感錯愕，說「我們也被騙受害！」針對進口美國豬肉標示不實，中市公布81家下游餐飲業名單，知名六扇門連鎖火鍋店在台中14分店全中鏢。總公司說，六扇門也是受害者，已緊急暫停與新興業務往來，目前分店肉品均安全，請安心消費，後續將全力配合稽查。
嘉義市衛生局說，嘉市目前只有這2家六扇門火鍋店用到新興食品美豬肉，另一家出問題的新北瑞騰國際公司，市區店家未進貨。衛生局表示，4日接獲桃園衛生局通知，派員稽查轄區2家六扇門火鍋分店，都用完標示不符美豬肉品，目前店內使用的豬肉是9月29日及10月2日製造的豬肉片，標示豬肉原產地：加拿大，供應用餐民眾點選使用。
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