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傳承「甲毛」絕技 台南剪黏大師呂興貴去世享壽76歲

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化資產「剪黏技術」登錄保存者呂興貴藝師生前致力技藝傳承，5日傳出辭世享壽76歲。圖／台南市文化局提供
台南市文化資產「剪黏技術」登錄保存者呂興貴藝師生前致力技藝傳承，5日傳出辭世享壽76歲。圖／台南市文化局提供

台南文化資產保存技術「剪黏技術」保存者呂興貴藝師，本月5日仙逝，享壽76歲，其公祭儀式預計於14日上午舉行。市長黃偉哲聞訊深表痛惜，呂興貴師終身奉獻於「剪黏泥塑技術」的技術保存與傳習推廣，作育英才無數，其無私奉獻精神將永為後世緬懷，對藝師終身致力傳統工藝傳承的貢獻，表達敬佩與謝意。

呂興貴藝師為剪黏名匠何金龍第四代弟子，師承王保原藝師，13、14歲入門成為其二徒弟，歷經3年4個月出師。承作廟宇剪黏、淋搪等營造工程多年，剪黏甲毛、摃槌技術極為細緻，作品故事題材多元，人物主從安排有序、構圖精巧，作品富於動感，台南市政府於2017年將其登錄為文化資產保存技術「剪黏」保存者。

呂興貴藝師為已逝「人間國寶」剪黏藝師─王保原的傳承者，自2012年起，擔任台南市文化資產管理處「王保原剪黏創作傳習工坊」講師，將門派獨有的「甲毛」絕技傳承給新生代，保存剪黏技術與推廣傳習不遺餘力，對於傳承擁有高度熱忱與毅力。

文化局表示，文資處開辦「剪黏創作傳習工坊」逾10年，呂興貴總親力親為處理教學工作，與機關同仁及學員們互動熱絡。今年剪黏傳習課程甫於7月開課至9月課程尾聲，藝師身體狀況突發生急劇惡化住院醫治，住院期間仍心繫課程進度，如今溘然離世令局處同仁及傳習班學員們無限感念。

台南市文化資產「剪黏技術」登錄保存者呂興貴藝師生前致力技藝傳承，5日傳出辭世享壽76歲。圖／台南市文化局提供
台南市文化資產「剪黏技術」登錄保存者呂興貴藝師生前致力技藝傳承，5日傳出辭世享壽76歲。圖／台南市文化局提供

文化資產 台南 黃偉哲 國寶

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