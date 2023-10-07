東石要蓋醫院了！國發會拍板後 最快明年展開設院計畫

嘉義縣沿海5鄉鎮沒醫院、沒病床，東石鄉老年人口比已成長至24%，隨著人口老化加劇，醫療、長照需求日益增加，縣長翁章梁、立委蔡易餘爭取成立部立朴子醫院東石分院，目前計畫在國發會等待拍板定案，行政院副院長鄭文燦今到嘉義縣東石鄉視察預定地表示，百分之百全力支持。

鄭文燦座車今早在路上爆胎、拋錨，緊急轉乘卻疑因叫不到計程車，只能由嘉義市飯店派車接送，行程延宕約35分鐘。鄭文燦到場後東石鄉親熱烈歡迎，希望盡速成立在地醫院，避免交通不便、舟車勞頓看病，也希望健全偏鄉交通運輸，讓就醫路途更順暢。

資深消防員透露，偏鄉交通不便，時常接到救護電話，趕到場才發現是長者需要就醫、住院，沒有緊急狀況仍在慢慢收行李，對於長者把救護車當成醫療專車已司空見慣，能夠體諒長者就醫不方便、有送醫需求，但希望下次提前先收好行李，避免耽誤救護車太多時間。

鄭文燦說，東石鄉老人比例24%，是沿海5鄉鎮最高的，相較全國平均18%、嘉義縣平均21%，東石鄉很需要醫療、復健及長照資源，目前衛生福利部已審完，國發會準備拍板定案，全力支持設置東石分院，一旦拍板定案後，明年就要展開設院計畫，落實醫療平權。

縣長翁章梁說，嘉義縣病床數有限，往年水上鄉人口都計算在嘉義市內，今年將水上鄉人口移回嘉義縣，多了78個病床數，一起和蔡易餘到行政院爭取設立部立朴子醫院東石分院，希望未來提升沿海行政、復健、長照及日照資源，縣府將盡力協助土地變更程序。

立委蔡易餘說，嘉義長庚醫院成立後完善朴子市醫療，相較布袋、東石、義竹及鹿草等鄉鎮沒有病床，未來希望東石分院成立時，將朴子醫院戶口移至東石鄉，讓偏鄉有機會申請更優秀的公費醫師，目前規畫第一期興建約需1.5億元，若經營順利將再擴建。

院長賴仲亮說，朴子醫院在嘉義縣海區服務39年，身為公立醫院承擔照顧醫療資源匱乏地區重任，嘉義長庚醫院設立逐步完善朴子市醫療，但沿海5鄉鎮仍醫療不足，長者就醫很不便利，相信東石分院設立後能更完備，未來將結合醫療、長照、健康照護，打造健康大樓。