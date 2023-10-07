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嘉市萬人空巷爭睹「粉紅超跑」 鑽轎祈福人龍綿延不絕

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
虔誠信眾跪地鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影

史上頭一遭「粉紅超跑」白白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，魅力驚人沿途信徒爭睹風采，擠得水洩不通，而祈福鑽轎腳的信眾更是排成人龍綿延不絕。途中「粉紅超跑」突然轉向飯店暫時駐駕讓民眾親近朝拜，展現親和力，信眾感動又興奮，當鑾轎隨著敲鑼聲晃動再起，大家鼓掌歡送。

來自全台各地信眾一大早就出現於嘉義市區大街小巷，國慶連假的第一天，市區愈來愈熱鬧；上午8點白沙屯拱天宮媽祖起駕儀式後贊境嘉義市區，信眾早已聚集主要路口等待，當媽祖鑾轎出現時，不少信眾雙手合十冥拜，也開始自發性跪地排成人龍等待鑽轎腳祈福。

虔誠信眾鑽轎腳祈福人龍綿延不絕，廟方擔心安全，從公明路轉向維新路時表示再來的巷弄狹小將不鑽轎腳，勸阻信眾不要再跪拜等候，這時媽祖若有感，轎身晃動後突然轉向一旁的鈺通飯店，三進三出衝入大廳後，暫時駐駕在飯店門口，讓信眾親近參拜。「粉紅超跑」不按牌理又親民的舉動，令信眾既興奮又感動，紛紛跪在轎前參拜祈福。

短暫停留後，媽祖鑾駕再起，敲鑼聲中晃動著鑾轎在眾人簇擁下繼續行程。

商家歡迎媽祖來嘉，店門前一箱箱飲料傾倒服務信眾。記者李宗祐／攝影
商家歡迎媽祖來嘉，店門前一箱箱飲料傾倒服務信眾。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」魅力驚人信徒爭睹風采，萬頭攢動。。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」魅力驚人信徒爭睹風采，萬頭攢動。。記者李宗祐／攝影
鑾駕暫駐飯店門口，難得機會親近媽祖，信眾跪地參拜祈福。記者李宗祐／攝影
鑾駕暫駐飯店門口，難得機會親近媽祖，信眾跪地參拜祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
媽祖鑾轎突然轉向飯店。記者李宗祐／攝影
媽祖鑾轎突然轉向飯店。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠信眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
等待鑽轎腳祈福信眾綿延不絕。記者李宗祐／攝影
等待鑽轎腳祈福信眾綿延不絕。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，魅力驚人沿途信徒爭睹風采，擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖贊境嘉義市，魅力驚人沿途信徒爭睹風采，擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
等待鑽轎腳祈福信眾綿延不絕。記者李宗祐／攝影
等待鑽轎腳祈福信眾綿延不絕。記者李宗祐／攝影
廟方安排清潔義工沿途打掃環境。記者李宗祐／攝影
廟方安排清潔義工沿途打掃環境。記者李宗祐／攝影
虔誠眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影
虔誠眾跪地等待鑽轎腳祈福。記者李宗祐／攝影

嘉義 白沙屯媽祖

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