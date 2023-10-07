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嘉市鐵路高架 嘉北車站重新改造周邊區段徵收打造健康幸福城園區

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鐵道局規畫新建嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影
鐵道局規畫新建嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影

嘉義市鐵路高架預計2025年完工，鐵道局施工新建嘉義、嘉北2座車站，市府以鐵路高架作都市縫合契機，辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更，結合嘉基醫療資源及基礎產業，以青年喜愛工作類型、健康幸福為基礎，吸引企業總部、設計中心等，打造全齡共享，世代宜居「健康幸福城」，預計今年底完成期末報告。

市府都發處說，嘉北車站周邊地區區段徵收可行性評估及都計變更案計畫範圍：北至朴子溪、東至鐵路用地、南至世賢路、西至世賢路一段580巷，計畫面積約340公頃。去年2月15日啟動第一期範圍地主意願調查，辦理說明會；針對工廠意願召開未登記工廠說明會，同意參與者約占回收問卷72.37%。

衛生局6月12日啟動辦理「健康幸福城」興辦事業計畫，配合成果滾動修正期末報告，至今共召開18次工作會議討論。預計今年底完成期末報告，後續辦理公開展覽、市都委會及內政部都委會審議。

市長黃敏惠積極推動「十大旗艦計畫」，其中「樂齡勇壯城」，市府協助嘉基邁向醫學中心，提供更高品質醫療照顧環境，翻轉高齡長者只能被照護印象，發展銀髮商機，實現「第三人生新生活哲學」，打造實現在地安老勇壯世代城市，建構健康好環境，高齡職務再設計，打造健康幸福城園區，吸引健康照顧相關產業進駐。

鐵道局規畫新建中的嘉北車站，地面3層高架車站，最上層為月台層，第二層為車站大廳，地面層為進站及商業空間，第二層預留天橋銜接周邊公園、商業及醫院建築設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展。

鐵道局規畫新建嘉北車站，圖為嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影
鐵道局規畫新建嘉北車站，圖為嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影
鐵道局規畫新建嘉北車站，圖為嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影
鐵道局規畫新建嘉北車站，圖為嘉北車站，嘉市府辦理嘉北車站周邊區段徵收可行性評估及都市計畫變更。記者魯永明／攝影

嘉義 鐵道 黃敏惠 衛生局

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