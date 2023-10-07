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背上20公斤熱煙霧機噴藥被質疑是作秀 黃偉哲：感受第一線辛苦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供

掌握小犬颱風過後清除積水的黃金時刻，國慶連假首日台南市政府仍舊動員投入環境孳清，市長黃偉哲一早前往南區慰勞環保志工，並背起重達20公斤的噴藥機器，加入化學噴藥協助工作，中秋連假剛取得施藥人員訓練證照後，黃偉哲立刻親上最前線，與國軍弟兄一起進行化學防治，被質疑是作秀，但黃偉哲表示是要感受第一線防疫人員及環保志工的辛勞，「不到第一線，不知道第一層的辛苦」。

黃偉哲表示，因颱風過後各處積水多，如趁這期間徹底清消，就有機會將疫情壓下來，他感謝志工犧牲假期協助清消，不僅保護市民也保護自己的家人。也呼籲市民朋友務必將戶內外積水清除乾淨，不讓蚊蟲孑孓有孳生機會。

黃偉哲今日再度親自操作機器視察天溝並動手噴藥，他指出，雨後一周是登革熱防治關鍵時期，需要全體市民和政府攜手合作，針對易積水的天溝、容器等，將落葉、枯枝等障礙物排除，讓陽光照射後積水進而蒸發，而排水溝內則盡可能進行投藥，也希望市民們在疫情期間，盡量多穿長袖，降低蚊蟲叮咬的機會。

另外，他也分享自己親身揹起重達20公斤的噴藥機器，感受到第一線防疫人員及環保志工的辛勞，特別感謝環保志義工長期默默付出，不辭辛勞協助區里環境維護，也呼籲號召鄰里居民共同落實家戶環境孳清，藉由大家共同努力，避免登革熱疫情繼續蔓延擴散。

今日南區區長蕭琇華與里長聯誼會會長梁坤財偕同轄內各里里長、環保志工及居民同步進行環境孳清。區長蕭琇華表示，颱風大雨過後積水處易成為病媒蚊孳生源，公所動員37里里長及環保志工同步進行孳清工作。

衛生局指出，登革熱防治根本之道在於徹底清除病媒蚊孳生源，落實「巡、倒、清、刷」步驟，消滅登革熱孳生源藏身之處，降低疫情傳染源的風險。登革熱的威脅不容忽視，為防堵登革熱傳播的途徑，相關防治作為，要靠大家一起配合及精確落實，才能使整個登革熱防治網，獲得最佳的成效。

台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天前往南區慰勞環保志工，並背起20公斤噴藥機器，加入化學噴藥協助工作。圖／台南市政府提供

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