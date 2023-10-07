嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎 曲線候車棚光影流動吸睛

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，光環境改造5月完工，提升人本空間及景觀環境，車站華麗轉身，讓人驚豔，日前入圍台灣光環境獎。

2010年中強光電集團的財團法人中強光電文化藝術基金會，結合各個領域專業人士與藝文界翹楚，舉辦台灣光環境，鼓勵政府與民間單位創造優秀的光環境，第6屆台灣光環境獎近日揭曉最終決選7件作品入圍名單，嘉義火車站入圍受注目。

火車站改造由市府交通處、景觀總顧問、艾歐照明、原型結構工程顧問、沈庭增建築師事務所及天驥營造一起完成，沈庭增成大建築系、台大建築與城鄉研究所畢業。

交通處說，評審認為1933年台灣首座現代鋼骨鋼筋混凝土車站-嘉義火車站完工，隨著都市交通發展，站前廣場存在著車輛壅塞、人行道需求等問題。設計團隊依據人的動線，增設兼具遮陽及雨遮功能的「曲線候車棚」，照明層次藉由雨遮照明次序，從外到內、由暗而亮，扮演引導旅客及進出站心情轉換的功能。

改造後「車站大廳」配合戶外景觀低色溫，將色溫調整為4000K，使整體視覺感受更趨一致。目前車站本體外牆尚未全面整修，透過謹慎投光，讓其主樓及兩翼古典秩序重現，車站在新的光影流動的圍繞守護下，以及周遭圍繞搖曳樹影、座椅浮光，讓廣場上等待著的旅人與家人，重新回到城市。