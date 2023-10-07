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嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎 曲線候車棚光影流動吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供

因應嘉義市鐵路高架化2025年完工，台鐵攜手嘉市府改造古蹟嘉義火車站，光環境改造5月完工，提升人本空間及景觀環境，車站華麗轉身，讓人驚豔，日前入圍台灣光環境獎。

2010年中強光電集團的財團法人中強光電文化藝術基金會，結合各個領域專業人士與藝文界翹楚，舉辦台灣光環境，鼓勵政府與民間單位創造優秀的光環境，第6屆台灣光環境獎近日揭曉最終決選7件作品入圍名單，嘉義火車站入圍受注目。

火車站改造由市府交通處、景觀總顧問、艾歐照明、原型結構工程顧問、沈庭增建築師事務所及天驥營造一起完成，沈庭增成大建築系、台大建築與城鄉研究所畢業。

交通處說，評審認為1933年台灣首座現代鋼骨鋼筋混凝土車站-嘉義火車站完工，隨著都市交通發展，站前廣場存在著車輛壅塞、人行道需求等問題。設計團隊依據人的動線，增設兼具遮陽及雨遮功能的「曲線候車棚」，照明層次藉由雨遮照明次序，從外到內、由暗而亮，扮演引導旅客及進出站心情轉換的功能。

改造後「車站大廳」配合戶外景觀低色溫，將色溫調整為4000K，使整體視覺感受更趨一致。目前車站本體外牆尚未全面整修，透過謹慎投光，讓其主樓及兩翼古典秩序重現，車站在新的光影流動的圍繞守護下，以及周遭圍繞搖曳樹影、座椅浮光，讓廣場上等待著的旅人與家人，重新回到城市。

火車站是嘉市門面，單日進出約2萬人，是雲嘉南交流匯集交通樞紐市長黃敏惠任內爭取營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助，進行站前光環境改善規畫設計，去年6月改造，補助800萬元加自籌800萬元，合計1600萬元，整合廣場界面景觀，優先雨遮動線，延伸遮風避雨步行與接送空間，讓旅客享有人本優化城市空間。

古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
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古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供
古蹟嘉義火車站光環境改造入圍台灣光環境獎。圖／嘉市府交通處提供

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