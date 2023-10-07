影／白沙屯媽祖「粉紅超跑」魅力無法擋！首次來嘉市信眾排隊領奶嘴

白沙屯拱天宮媽祖上午7點，抵達公明路與啟明路交叉口、大福興宮月老祖廟紅壇，市長黃敏惠、大福興宮主委曾東本、拱天宮主委洪文華、議長陳姿妏、立委王美惠、前立委江義雄、奉天宮主委何達煌等，向媽祖上香，接著12位來賓點起馬炮，五彩煙火點燃，熱鬧滾滾。

「粉紅超跑」由轎班扛著，隨著敲鑼聲，不斷往前擺動，大批信眾站立前行道路兩旁，路旁信眾設香案、準備大批食物飲品結緣，香燈腳裝備齊全，隨著徒步贊境，晚間7點30分駐駕大福興宮月老祖廟，儀式達到最高點，廟方做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。

上午9點起，市府大門口發放2千個祈福安撫奶嘴（持民國110年至112年孕婦健康手冊，每人領取1個，發完為止。恭迎拱天宮媽祖贊境嘉市各大街道，全市各大廟宇幾乎都參與這場難得的盛會。

「白沙屯首次來嘉贊境帶來宗教盛事，嘉市鬧熱滾滾！」黃敏惠說，祈願白沙屯媽祖慈悲，帶給大家平安，台灣繁榮進步，拱天宮上周剛慶祝160周年，明年嘉市慶祝諸羅建城320周年。

白沙屯拱天宮媽祖善男信女徒步贊香，隨行有大福興宮月老尊神及土地公神轎。從公明路與啟明路口出發，左轉進入維新路；中午在市府駐駕，休息片刻繼續贊境，沿路有各大廟宇、虔誠民眾佈施設攤，提供點心、涼水等，下午走到盧義路左轉抵達大福興宮月老祖廟，由曾東本主委率委員迎接拱天宮媽祖駐駕大福興宮。