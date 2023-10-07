台南空軍基地國慶晚會 明午後交管

2023年國慶晚會明晚首度在台南空軍基地舉行，不滿國慶英文名稱變成TAIWAN NATIONAL DAY，被改為台灣國慶日，國民黨議員將在晚會發放2千面小國旗，傳出遭國慶籌備委員會拒絕，議員痛批國慶日不發國旗根本是笑話，南市府民政局說，經雙方溝通決定在入口安檢處發放，並未禁止。另因應晚會，會場周邊道路將進行交管。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝等議員準備2千面小國旗準備到國慶晚會現場發放，卻傳出遭國慶籌備委員會拒絕，蔡育輝表示，中華民國國慶日卻不發國旗，根本就是笑話，經南市民政局與國慶籌委會溝通後，最後決定開放入口安檢處可發放小國旗。

蔡育輝說，黨團向南市府與國慶籌委會申請要到現場發放，卻被告知不得進入現場，只能在場外入口處發給民眾，還不能給貴賓，讓人百思不得其解，「主辦單位不準備，國民黨團要發還設限一堆，國慶晚會發放小國旗有那麼彆扭嗎？」

民政局表示，國慶籌委會是告知不得進入會場內發放小國旗，經過雙方溝通後，決定在入口安檢處讓國民黨團發放準備好的小國旗，且一般民眾及貴賓都開放發送，並沒有禁止的情形。

國慶晚會總統蔡英文將出席，預估參與人數達1萬人，當天下午3點至6點將全面管制大同路3段490巷，設置「台1線與大同路3段358巷」、「台1線與大同路3段490巷」及「機場路與大同路3段490巷」等3處交通管制點。

除大客車、持證車輛、居民、公務或緊急救護車輛可進入外，禁止其他轎、機車進入，提醒事先報名的民眾，請至奇美博物館P4停車場搭乘接駁車進場。

交通局提醒，當天下午前往台南航空站的車輛，可由機場路南端與二仁路（台1線）的路口進入，南往北返或利用台86車輛可提早改道台17線，避開台1線壅塞路段。台南市水交社有「雷虎的故鄉」之稱，水交社園區在連假期間設置旗海及雷虎特色拍照點，還有空軍官校軍樂隊踩街等表演。