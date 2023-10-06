台南主辦全運會花7百萬辦演唱會 議員質疑選手之夜變歌手之夜

台南市暌違16年再度主辦全國運動會，在全運會開幕前一個周末10月14、15日連兩晚，在南市體育場園區體育之心廣場舉辦「市民之夜」演唱會，今天在議會多位議員質疑花費千萬辦演唱會，把選手之夜變歌手之夜？目的雖是為全運會暖身加溫，但外界看不出來和運動會的連結，要求經費多用在照顧選手，也要擴大宣傳全運會。

議員陳怡珍質疑，賽前10月14日、15日舉辦市民之夜，耗資7百萬元辦理兩場演唱會，號召全市民朋友為112全國運動會加溫。但外界卻看不出演唱會與運動會之間的連結？陳怡珍強調，7百萬不是小數目，雖然辦理演唱會相當熱鬧，但若將經費用來資助選手，加強體育設施，是否能更加為台南市體育環境加分。而有關選手賽後得獎之後的照顧問題，陳怡珍要求體育局提出完整配套措施，全力將人才留在台南，給予他們最好的照護。

議員李中岑說，市民之夜花7百萬，在關仔嶺及聖火傳遞花4百多萬總共1千多萬元，邀請歌手表演對全運會有什麼幫助嗎？預算應該用在給選手獎助及場館提昇、增添器材，建議讓市民有去觀看賽事給摸彩券，增加觀看比賽的人數，去幫選手加油，才是實際的，好不容易等待16年才舉辦全運會，重點應是選手不是歌手。

議員朱正軒，市民之夜宣傳經費，和給選手的獎勵是不同預算，編宣傳經費就是要打響全運會，針對全運會宣傳不足，應加緊腳步把訊息帶給市民，也建議可加入摸彩，鼓勵市民到現場為選手加油。

體育局指出，行銷宣傳費約1千多萬元，由新聞處協助全運會行銷宣傳，包括實體有路燈旗、13多萬份學生觀看摺頁，及電視台，媒體記者會等；鼓勵學生觀看集章可以抽獎及摸彩，可以把家長帶進場，議員建議擴大到市民會積極趕辦。

全民之夜卡司包括本土天團玖壹壹、超人氣天團告五人、創作才女白安、創作歌手陳零九、影歌兩棲婁峻碩、艾薇、原子少年U︰NUS、FEniX、VERA、AcQUA源少年、啦啦隊女神林襄等近十五組表演藝人；還有擔任全運會宣傳大使的樂天女孩籃籃也要來為選手加油。