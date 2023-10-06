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停電遲未修復…傳民眾攻擊維修人員 台電嘉義區處：僅口角衝突

中央社／ 嘉義縣6日電
台電嘉義區營業處總動員搶修沿海停電更換礙子。示意圖／嘉義區營業處提供
台電嘉義區營業處總動員搶修沿海停電更換礙子。示意圖／嘉義區營業處提供

停電遲未修復，傳台電維修人員今天在嘉義縣東石鄉遭不滿民眾騎車衝撞、持板手攻擊；台電嘉義區處表示，僅是口角衝突，呼籲民眾理性並耐心等候，台電的搶修有一定順序。

台電表示，颱風「小犬」強風掀鹽塵附著於電桿礙子，造成嘉縣沿海地區停電，一度造成嘉縣3萬401戶停電，今天中午仍有4700戶停電，其中包括東石鄉3000多戶，預估今晚可全數復電。

不過，東石地區有民眾不滿復電太慢，竟傳出攻擊台電維修人員，台電嘉義區處今天發布新聞稿表示，員工並無受傷，僅口角衝突。

台電強調，員工為了盡早復電，整夜沒有休息，台電的搶修有一定順序，請民眾體諒。

對此，嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，停電雖造成大家困擾，但台電人員已非常努力，連夜趕工進行維修，希望鄉親多點同理心與鼓勵，感謝台電人員的辛勞。

台電 停電 嘉義 小犬颱風

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