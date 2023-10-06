嘉義縣18鄉鎮技藝展登場 36名技師展現畢生絕活

嘉義縣文化基金會推廣地方民間技藝，費時4年完成18部紀錄片、探訪36名藝師，今起至10月15日在中埔穀倉農創園區舉辦「嘉藝36技」展覽，包括布袋鎮鑿花、義竹鄉籠花跳等，26名技師展現畢生絕活，帶領民眾一覽早期手作技藝，感受技藝精神及傳承文化力。

嘉義縣18鄉鎮技藝展，「嘉藝36技」內容展出阿里山鄉家屋、漁獵，梅山鄉土礱、竹編竹鼓，大埔鄉小提琴、竹管厝，大林鎮白鐵農藥桶、布袋戲偶服，太保市紙糊、雕磚，六腳鄉竹頭筊、懸絲偶，東石鄉王船、蚵篩，布袋鎮北管、鑿花，義竹鄉籠花跳、手工製麵。

以及中埔鄉檳榔染、絲瓜絡，新港鄉手工醬油、手工人像著色，溪口鄉竹編、布景彩繪，竹崎鄉木工修繕、檜木建築模型，朴子市移屋、槺榔掃帚，鹿草鄉蒸籠、白鐵錫器，番路鄉藤編、葫蘆雕刻，水上鄉草鞋、神將，民雄鄉廟宇修復、烘爐等各式傳統技藝。

翁章梁說，「仁者樂山、智者樂海」山海平原的自然涵養了人文藝術的厚度，透過36名藝師的精巧手藝與職人精神，希望讓更多在地人甚至全台灣知道嘉縣技藝，是文化傳承的珍貴資產，集結成冊的書籍，將發送到各國中小及公立高中，作為學校教育的知識典藏。

文基會表示，費時4年探訪18鄉鎮，完成「嘉藝手路」18部紀錄片及「嘉藝36技」一書。紀錄片由金馬獎最佳紀錄片導演蔡崇隆等8名嘉義在地導演拍攝，也邀請「朝聖台灣」作者陳逸宏擔任藝師形象照攝影師，結合所有人心血，發表嘉義縣第一本「嘉藝36技」書籍。

文基會表示，今起至10月15日在中埔穀倉農創園區免費參觀展覽，開放時間為早上9點半至下午5點半，每日下午3點會有專人導覽介紹，歡迎各界人士蒞臨參與，每天前100名完成指定任務民眾，可獲得中埔鄉農會折價券，詳情可上嘉義縣文化基金會臉書、IG查詢。