國慶晚會發小國旗遭拒？南市民政局：開放入口處發放不限民眾或貴賓

今年國慶晚會8日將於台南空軍基地舉行，台南市議會國民黨團日前砲轟是在替賴清德造勢，現又傳出市議員蔡育輝、李中岑、王家貞等人準備2000面小國旗準備拿到現場發放，卻遭國慶籌備委員會拒絕，蔡育輝表示，中華民國國慶日卻不發國旗，根本就是笑話，經南市民政局與國慶籌委會溝通後，最後決定開放入口安檢處可發放小國旗。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝表示，日前國民黨團準備2000面小國旗，向南市府與國慶籌委會申請要到現場發放，卻被告知不得進入現場，只能在場外入口處發給民眾，還不能給貴賓，讓人百思不得其解，蔡育輝質疑，主辦單位不準備，國民黨團要發還設限一堆，國慶晚會發放小國旗有那麼彆扭嗎？

蔡育輝說，為了選舉騙票，賴清德的台獨論也一再進化、偽裝，從早期的「台灣獨立萬歲」、「台獨工作者」到不久前「務實的台獨工作者」，參選總統後又改口說「台灣是獨立國家，他的名字叫中華民國」，蔡育輝建議，既然要強調這個論點，就應該利用國慶期間遍插國旗，才能消弭外界對台獨可能引發戰端的疑慮；蔡育輝也將動員鄉親，在新營的重要街頭掛上國旗。

台南市民政局表示，國慶籌委會是告知不得進入會場內發放小國旗，經過雙方溝通後，決定在入口安檢處讓國民黨團發放準備好的小國旗，且一般民眾及貴賓都開放發送，並沒有禁止的情形。